Prima pagină » Știrile zilei » Mai mulți polițiști din structura de protecție a familiei regale britanice sunt anchetați după ce ar fi adormit la post

Mai mulți polițiști din structura de protecție a familiei regale britanice sunt anchetați după ce ar fi adormit la post

Peste douăzeci de polițiști britanici din cadrul unității responsabile cu protejarea familiei regale au fost suspendați și se află sub o anchetă internă după ce au apărut acuzații potrivit cărora ar fi adormit și ar fi lăsat posturile nesupravegheate.
Mai mulți polițiști din structura de protecție a familiei regale britanice sunt anchetați după ce ar fi adormit la post
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
01 iun. 2026, 18:44, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Din cei 23 de polițiști vizați de anchetă, 21 au fost plasați pe atribuții restricționate, potrivit Poliției Metropolitane din Londra. 

Cazul a fost adus în atenție după ce publicația The Sun a relatat că polițiști ar fi fost surprinși dormind în timpul serviciului și părăsindu-și posturile de la Castelul Windsor. 

„Presupusul comportament nu corespunde standardelor înalte impuse ofițerilor, în special în rolurile de protecție din prima linie”, transmite Poliția Metropolitană, citată de Reuters

În urma investigației, doi dintre ofițeri nu au fost plasați pe posturi restricționate, însă aceștia nu vor mai fi detașați la reședințe regale pe durata anchetei. 

Poliția a precizat că verificările continuă și la alte reședințe regale. Castelul Windsor, aflat în vestul capitalei britanice, este una dintre reședințele frecvent utilizate de familia regală britanică pentru evenimente oficiale. 

Recomandarea video

Sondaj: Știi ce daune acoperă asigurarea ta pentru locuință?
G4Media
„Uitați-vă la Sorana cum arată!” » Am mers să vorbim cu antrenorul care a lucrat cu 3 mari campioni ai tenisului românesc: „Aici ar putea fi un secret al ei”
GSP.ro
Nicușor Dan, între UE și Casa Albă. Cristoiu: Dimineață a făcut jocul Bruxelles-ului, după CSAT a fost telefonul din SUA
Gandul
Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este rusească. Ce ne cere Kremlinul
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Câți bani scot românii din buzunar pentru o vacanță de lux în Bulgaria. Cifrele care arată o schimbare uriașă în 2026
Libertatea
Alergie sau intoleranță alimentară? Semnele de avertizare pe care mulți le ignoră până devine prea târziu
CSID
Te-ai gândit vreodată că va exista o CAMIONETĂ PORSCHE?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia