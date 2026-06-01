Bloomberg: Putin, avertizat de oficiali că Rusia nu își mai permite cheltuielile de război

Oficiali din Ministerul rus de Finanțe și din banca centrală au transmis Kremlinului că nivelul actual al cheltuielilor de apărare prognozate riscă să ducă la o creștere periculoasă a deficitului bugetar, potrivit unor persoane familiarizate cu situația și unor documente analizate de Bloomberg.

Oficialii, tot mai îngrijorați în ultimele luni de starea economiei Rusiei și a bugetului de stat, au propus noi reduceri ale cheltuielilor pentru apărare, au spus sursele citate de Bloomberg. Aceștia au subliniat că va fi dificil să se redreseze finanțele publice ale țării, aflate într-o situație precară, fără a se identifica noi surse de eficientizare.

Armata cere bani în plus, în timp ce Rusia se apropie de recesiune

Oficiali din Ministerul Apărării și o parte a Kremlinului, care vor continuarea obiectivelor de război ale lui Putin, cer ca bugetul militar să nu fie redus. Ei susțin că tăierile ar lovi puternic economia, deoarece multe companii depind de contractele cu armata.

Putin le-a cerut oficialilor din Ministerul de Finanțe să găsească reduceri de cheltuieli în alte zone ale bugetului înainte de a viza apărarea, potrivit Bloomberg.

Potrivit Bloomberg, Ministerul Apărării nu doar că se opune reducerilor, ci cere bani în plus. Cheltuielile militare ar trebui majorate pentru a acoperi un gol de finanțare care ar putea ajunge anul acesta la trei trilioane de ruble, adică aproximativ 36 de miliarde de dolari.

Rusia este aproape de recesiune după ce și-a redus prognoza de creștere în luna mai. Ministerul Economiei se așteaptă acum ca produsul intern brut să avanseze cu 0,4% în 2026, față de estimarea anterioară de 1,3%. Datele oficiale arată că economia s-a contractat în primul trimestru pentru prima dată în trei ani.

Deficitul bugetar a crescut puternic în primele patru luni ale anului, în pofida creșterii veniturilor din petrol generate de războiul din Orientul Mijlociu. Rezervele Rusiei sunt, de asemenea, mult mai mici decât înainte de invazie, iar sancțiunile continuă să afecteze veniturile din petrol și gaze.

Rusia ia în calcul o taxă pe profiturile excepționale ale unor producători de materii prime și bănci pentru a acoperi deficitul bugetar, a relatat anterior Bloomberg.