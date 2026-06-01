NATO afirmă că Europa răspunde apelurilor SUA pentru creșterea cheltuielilor de apărare

Într-un interviu pentru Bloomberg, Cavo Dragone a declarat că aliații NATO sunt pe cale să atingă noile obiective de planificare ale Alianței, care prevăd ca cheltuielile totale legate de securitate să ajungă la 5% din PIB, informează UATV.

„Avem un proces de planificare a apărării în cadrul NATO care ne oferă capabilitățile de care avem nevoie și le vom dobândi la timp pentru a atinge un nivel total de cheltuieli de 5% din PIB”, a spus acesta, adăugând că Alianța este „într-o formă bună”.

Amiralul a încercat, de asemenea, să minimizeze temerile legate de tensiunile dintre Europa și Statele Unite, subliniind că cooperarea militară în cadrul NATO rămâne stabilă în ciuda neînțelegerilor politice.

„Din punct de vedere militar, nu există nicio dramă în relația cu Statele Unite”, a remarcat acesta.

Comentând incidentele recente în care drone rusești au intrat în spațiul aerian al statelor membre NATO, inclusiv un atac cu dronă asupra unei clădiri rezidențiale din România, Cavo Dragone i-a îndemnat pe aliați să nu reacționeze excesiv și să mențină un răspuns echilibrat.

Dezbaterile, alimentate și de reducerea resurselor militare americane în Europa

Declarațiile sale au venit după ce secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a formulat critici neobișnuit de dure la adresa aliaților europeni în cadrul dialogului Shangri-La. Hegseth a lăudat partenerii SUA din Asia, susținând în același timp că Europa a fost mai lentă în adaptarea la noile realități de securitate.

Administrația Trump a cerut în mod repetat aliaților europeni să își asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru securitatea regională. La summitul NATO de anul trecut, toate statele membre ale Alianței, cu excepția Spaniei, s-au angajat să aloce 3,5% din PIB pentru apărare directă și încă 1,5% pentru investiții mai largi legate de securitate.

De atunci, mai multe țări, în special Germania, au accelerat creșterea cheltuielilor militare și sunt așteptate să evidențieze aceste progrese la viitorul summit NATO.

Dezbaterile recente au fost alimentate și de discuțiile privind o posibilă reducere a resurselor militare americane în Europa. Deși unele guverne europene și-au exprimat îngrijorarea față de anunțurile Washingtonului, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a susținut că Statele Unite rămân angajate față de Alianță, dar se așteaptă ca Europa să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare.