Cum să călătorești ieftin în Europa, în ciuda scumpirilor masive?

Creșterea prețurilor la transport și cazare îi determină pe europeni să își reorganizeze planurile de vacanță, fără a renunța însă la concedii, notează Euronews.

Europa continuă să atragă un număr ridicat de turiști internaționali, iar 77% dintre europeni intenționează să călătorească în această vară, cele mai ridicate procente fiind înregistrate în Marea Britanie și Portugalia.

Zboruri sau mers cu trenul?

În ultimul an, prețurile biletelor de avion pentru o familie de patru persoane au crescut în medie cu 13.1% față de anul trecut, ajungând la 914 euro. Pe fondul acestor scumpiri, mai mulți călători aleg companiile aeriene low-cost, care oferă bilete ieftine, dar taxează suplimentar bagajele și rezervarea locurilor.

O alternativă din ce în ce mai atractivă este transportul feroviar. Cercetările arată că tarifele la trenuri au crescut cu doar 2.5% față de anul trecut, fiind mai ieftine decât cele aeriene pe 9 din 10 rute analizate.

Pachetele turistice și conceptul de „staycation”

O altă variantă pentru a face economi este reprezentată de pachetele turistice. Această opțiune a apărut pe fondul anulării a peste 13.000 de zboruri doar în luna mai din cauza crizei de combustibil și este descrisă ca fiind cea mai sigură metodă de a proteja costul total al vacanței în caz de perturbări majore.

O altă opțiune la îndemâna turiștilor este conceptul de „staycation” (concediu acasă sau în propria țară) sau reducerea distanțelor de călătorie. În Suedia, de exemplu, distanța medie de rezervare a scăzut cu 26%, ajungând sub 500 de kilometri. O altă metodă de economisire este împărțirea costurilor, înregistrându-se o creștere a rezervărilor de grup.

Când să rezervi?

În plus, cea mai ieftină săptămână pentru a călători în vara anului 2026 este intervalul 29 iunie – 5 iulie, lunile iunie și septembrie fiind considerate ideale datorită prețurilor mici și aglomerației reduse.

„Încă ai parte de soare, dar cu prețuri mai mici, cozi mai scurte și o șansă mult mai mare de a rezerva o cină. E cel mai bun moment al verii, cu ceva mai mult spațiu de respirație”, transmit reprezentanții Skyscanner.

Cele mai iefinte citybreak uri

O altă sugestie pentru un sejur cu cheltuieli reduse este orientarea spre Europa de Est domină clasamentul costurilor realizat, care a analizat prețul a 12 elemente de bază pentru doi turiști (inclusiv cazare de 3 stele, mese și transport).

Top 10 cele mai ieftine city break-uri din Europa