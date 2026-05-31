Cum să călătorești ieftin în Europa, în ciuda scumpirilor masive?

Creșterea prețurilor la transport și cazare îi determină pe europeni să își reorganizeze planurile de vacanță, fără a renunța însă la concedii, notează Euronews.
Europa continuă să atragă un număr ridicat de turiști internaționali, iar 77% dintre europeni intenționează să călătorească în această vară, cele mai ridicate procente fiind înregistrate în Marea Britanie și Portugalia.
În ultimul an, prețurile biletelor de avion pentru o familie de patru persoane au crescut în medie cu 13.1% față de anul trecut, ajungând la 914 euro. Pe fondul acestor scumpiri, mai mulți călători aleg companiile aeriene low-cost, care oferă bilete ieftine, dar taxează suplimentar bagajele și rezervarea locurilor.
O alternativă din ce în ce mai atractivă este transportul feroviar. Cercetările arată că tarifele la trenuri au crescut cu doar 2.5% față de anul trecut, fiind mai ieftine decât cele aeriene pe 9 din 10 rute analizate.
O altă variantă pentru a face economi este reprezentată de pachetele turistice. Această opțiune a apărut pe fondul anulării a peste 13.000 de zboruri doar în luna mai din cauza crizei de combustibil și este descrisă ca fiind cea mai sigură metodă de a proteja costul total al vacanței în caz de perturbări majore.
O altă opțiune la îndemâna turiștilor este conceptul de „staycation” (concediu acasă sau în propria țară) sau reducerea distanțelor de călătorie. În Suedia, de exemplu, distanța medie de rezervare a scăzut cu 26%, ajungând sub 500 de kilometri. O altă metodă de economisire este împărțirea costurilor, înregistrându-se o creștere a rezervărilor de grup.
În plus, cea mai ieftină săptămână pentru a călători în vara anului 2026 este intervalul 29 iunie – 5 iulie, lunile iunie și septembrie fiind considerate ideale datorită prețurilor mici și aglomerației reduse.
„Încă ai parte de soare, dar cu prețuri mai mici, cozi mai scurte și o șansă mult mai mare de a rezerva o cină. E cel mai bun moment al verii, cu ceva mai mult spațiu de respirație”, transmit reprezentanții Skyscanner.
O altă sugestie pentru un sejur cu cheltuieli reduse este orientarea spre Europa de Est domină clasamentul costurilor realizat, care a analizat prețul a 12 elemente de bază pentru doi turiști (inclusiv cazare de 3 stele, mese și transport).
