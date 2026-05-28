Norvegia spune că Europa trebuie să participe la discuțiile Rusia-Ucraina, dar „nu ca mediator”

Ministrul de externe al Norvegiei, Espen Barth Eide, a declarat pentru POLITICO că Europa ar trebui să fie prezentă la orice negocieri privind încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina, însă nu în rol de mediator.

Oficialul norvegian a făcut declarațiile în timp ce miniștrii de externe ai UE se deplasau în Cipru pentru a discuta posibilitatea desemnării unui „trimis special” pentru războiul din Ucraina.

După o întâlnire cu șefa diplomației europene, Kaja Kallas, Eide a spus că europenii trebuie să aibă un reprezentant la masa negocierilor, deoarece multe dintre subiectele discutate afectează direct Uniunea Europeană.

„Cred că a avea o voce europeană la masa negocierilor, metaforic vorbind, este corect”, a declarat ministrul norvegian.

El a mai spus că Europa are propriile interese strategice, asemănătoare cu cele ale Ucrainei.

„Părerea mea este că Europa are propriile interese reale care, în anumite privințe, coincid cu cele ale Ucrainei, dar le depășesc și pe acestea”, a adăugat el.

Declarațiile lui Eide vin însă în contradicție cu poziția exprimată de Kaja Kallas. Oficialul european a spus joi că negocierile directe cu Rusia reprezintă o „capcană” și că UE ar trebui să se concentreze pe propria strategie față de Moscova și pe „interesele principale” ale blocului comunitar.

„Consider că este o capcană în care Rusia vrea să ne lase să intrăm… și deja aleg cine este potrivit pentru ei”, a spus Kallas, făcând referire la propunerea președintelui rus Vladimir Putin ca fostul cancelar german Gerhard Schröder să fie implicat în negocieri.

Competențele europene

Espen Barth Eide a declarat că multe dintre subiectele discutate anterior în negocierile conduse de Statele Unite țin de competențele europene, cum sunt ridicarea sancțiunilor sau procesul de aderare al Ucrainei la UE.

„Așadar, ar trebui să existe o voce europeană”, a argumentat ministrul norvegian.

Totuși, oficialul a ținut să facă diferența între reprezentarea intereselor europene și rolul de mediator între Kiev și Moscova. El a spus că Europa și SUA nu pot fi considerate neutre în acest conflict.

„Cred că există o oarecare confuzie… Medierea înseamnă că cineva, în mod ideal mai imparțial față de conflict, încearcă să caute un teren comun”, a spus Eide.

Discuțiile privind desemnarea unui trimis special european au devenit mai intense după ce Statele Unite și-au redus implicarea în negocierile de pace.

Potrivit POLITICO, oamenii apropiați de Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, sunt concentrați în prezent pe discuțiile privind un posibil armistițiu cu Iran.

Atât Vladimir Putin, cât și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au susținut ideea unei prezențe europene la negocieri, însă au opinii diferite despre cine ar trebui să reprezinte Europa.

După ce Putin a menționat numele lui Gerhard Schröder, ministrul ucrainean de externe Andrii Sybiha a ironizat propunerea și a SPUS că actorul francez Gérard Depardieu sau actorul american Steven Seagal ar fi „la fel de calificați” pentru acest rol.