Kallas spune că ambasada SUA a părăsit Kievul. Ucraina neagă această afirmație

Ministerul ucrainean de Externe a negat informațiile potrivit cărora ambasada Statelor Unite ar fi fost evacuată din Kiev, contrazicând declarațiile făcute de șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, scrie Euromaidan.

Potrivit agenției Suspilne, oficialii ucraineni susțin că afirmațiile privind retragerea diplomaților americani „nu corespund realității”, în contextul unor tensiuni crescute după recentele atacuri rusești asupra capitalei.

Declarații contradictorii despre ambasada SUA

Kaja Kallas a declarat că majoritatea ambasadelor au rămas în Ucraina, însă a sugerat că Statele Unite ar fi făcut un pas înapoi.

„Toți diplomații europeni rămân. Americanii, însă, au plecat”, a afirmat aceasta, adăugând că Rusia intensifică atacurile asupra Ucrainei pe fondul eșecurilor de pe front.

În replică, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe ucrainean, Heorhii Tykhyi, a spus că informațiile privind plecarea ambasadei SUA sunt incorecte. La rândul său, purtătorul de cuvânt al președinției, Serhii Nykyforov, a indicat că partenerii americani pregătesc un răspuns oficial care ar putea clarifica situația.

Atacuri masive și amenințări din partea Rusiei

Disputa apare pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra Kievului. Pe 24 mai, forțele ruse au lansat unul dintre cele mai ample bombardamente asupra capitalei de la începutul invaziei, lovind aproximativ 300 de obiective.

Printre țintele atacate s-au numărat clădiri rezidențiale, instituții de stat, muzee, școli și stația de metrou Lukianivska. Autoritățile ucrainene au raportat 91 de răniți și două persoane decedate.

O zi mai târziu, Ministerul rus de Externe a transmis că aceste lovituri vor continua, vizând în mod sistematic obiective din industria de apărare, centre de decizie și posturi de comandă din Kiev. Oficialii ruși au recomandat, de asemenea, cetățenilor străini să părăsească orașul.

Reacția comunității internaționale

Aproape 50 de state membre ale ONU, inclusiv țări europene, Japonia și Coreea de Sud, au condamnat amenințările Rusiei la adresa ambasadelor din Ucraina printr-o declarație comună. Statele Unite nu s-au alăturat acestui demers.

Franța a transmis clar că evacuarea diplomaților nu este luată în calcul. Purtătorul de cuvânt al Ministerului francez de Externe a subliniat că reprezentanțele diplomatice își vor continua activitatea.

În același sens, ambasadorul Uniunii Europene în Ucraina, Katarína Mathernová, a declarat că diplomații și cetățenii străini nu intenționează să părăsească Kievul, în ciuda amenințărilor privind noi atacuri de amploare.

Tensiuni în creștere pe fondul războiului

Schimbul de declarații evidențiază tensiunile din jurul situației de securitate din Kiev, într-un moment în care Rusia intensifică presiunea militară asupra capitalei ucrainene.

În timp ce atacurile continuă, iar avertismentele Moscovei se înmulțesc, pozițiile diferite ale actorilor internaționali reflectă incertitudinea și riscurile ridicate din regiune.