Kaja Kallas propune dublarea ajutorului militar pentru Republica Moldova. UE cere retragerea trupelor ruse din Transnistria

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a anunțat vineri, la Chișinău, că va propune dublarea ajutorului militar european pentru Republica Moldova.
Kaja Kallas. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
08 mai 2026, 19:48, Știri externe
Oficialul european a declarat că noul pachet de sprijin ar putea deveni cea mai mare măsură de asistență acordată vreodată unei țări partenere de către Uniunea Europeană, după Ucraina, scrie POLITICO.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă comune susținute alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Potrivit lui Kaja Kallas, Uniunea Europeană a oferit deja sprijin militar în valoare de 200 de milioane de euro prin Facilitatea Europeană pentru Pace (FEP).

„Voi propune statelor membre să dubleze finanțarea FEP la 120 de milioane de euro anual. Aceasta ar fi cea mai mare măsură de asistență FEP acordată unei țări beneficiare după Ucraina”, a declarat oficialul european.

Potrivit oficialilor europeni, măsura are rolul de a consolida capacitățile defensive ale Republicii Moldova, în contextul războiului din Ucraina și al presiunilor exercitate de Federația Rusă asupra regiunii.

Kaja Kallas a afirmat că Republica Moldova este afectată constant de „războiul hibrid al Rusiei”, făcând referire la atacurile asupra infrastructurii energetice și la incidentele repetate în care drone rusești au pătruns în spațiul aerian moldovenesc.

Tot vineri, autoritățile de la Chișinău au închis temporar spațiul aerian din sudul țării după un nou incident provocat de drone. Oficialul european a precizat că un sistem radar finanțat de Uniunea Europeană a fost deja livrat Republicii Moldova pentru a îmbunătăți detectarea dronelor și monitorizarea frontierelor.

În plus, Kallas a subliniat că relațiile dintre Bruxelles și Chișinău devin tot mai apropiate în domeniul apărării. În 2024, Republica Moldova a devenit prima țară din afara Uniunii Europene care a semnat un parteneriat de securitate și apărare cu blocul comunitar.

Kaja Kallas cere retragerea trupelor ruse din Transnistria

În cadrul conferinței, Kaja Kallas a abordat și subiectul negocierilor dintre Rusia și Ucraina. Oficialul european a declarat că actualele discuții mediate de Statele Unite „nu prea conduc spre un rezultat”.

Totodată, aceasta nu a exclus posibilitatea ca Uniunea Europeană să poarte propriile negocieri cu Moscova în viitor. În acest context, Kallas a anunțat că Bruxellesul va cere retragerea trupelor ruse din regiunea separatistă Transnistria în eventualitatea unor negocieri privind ridicarea sancțiunilor împotriva Federației Ruse.

„În ceea ce privește Republica Moldova, noi vom înainta solicitarea de a retrage trupele rusești din Transnistria”, a afirmat șefa diplomației UE.

Propunerea privind majorarea sprijinului militar european urmează să fie discutată și aprobată de statele membre ale Uniunii Europene în perioada următoare.

