Negrescu, solicitare oficială către Kaja Kallas, după drona căzută la Galați

„Am transmis o solicitare oficială către Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, în urma incidentului produs în România, unde o dronă rusească a încălcat spațiul aerian național și a căzut pe teritoriul țării noastre”, a scris Negrescu, sâmbătă după-amiază, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Acesta a precizat că incidentul nu este unul izolat, afirmând că este parte a „unui tipar periculos”, în apropierea granițelor UE și NATO.

„Am semnalat, în repetate rânduri, aceste riscuri, în special în ceea ce privește provocările cu care se confruntă România, îngrijorările fiind exprimate și în poziția oficială a Parlamentului European”, a scris Negrescu.

Vicepreședintele Parlamentului European a precizat că „acest episod ridică, din nou, întrebări privind nivelul de protecție și capacitatea de reacție la nivel european în fața unor astfel de amenințări”.

Negrescu i-a solicitat șefei diplomației UE, Kaja Kallas, „consolidarea mecanismelor europene de monitorizare și răspuns rapid la încălcări ale spațiului aerian, dar și o coordonare mai strânsă între statele membre și instituțiile UE pentru protejarea infrastructurii civile și a populației”.

Victor Negrescu i-a cerut șefei diplomației europene „evaluarea unor măsuri suplimentare de descurajare și sancționare”, dar și „integrarea acestor riscuri în viitoarele instrumente europene de securitate și apărare”.

„România este la frontiera Uniunii și resimte direct efectele conflictului din vecinătate. Protejarea cetățenilor europeni nu poate fi fragmentată. Este nevoie de un răspuns comun, coordonat și credibil. Europa trebuie să fie prezentă acolo unde cetățenii săi au nevoie de siguranță”, conchide Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European.

Reamintim că sâmbătă dimineața, în jurul orei 2:31, o dronă rusească de tip Geran 2 a căzut într-o gospodărie din Galați, afectând o anexă, dar și un stâlp de electricitate. Drona, care avea încărcătură explozivă, a fost detonată controlat de geniști, în jurul amiezii.

La scurt timp, MApN, a raportat că noi fragmente de dronă au fost găsite în județul Tulcea, iar o echipă de specialiști au intervenit la fața locului pentru cercetări, dar și probe.