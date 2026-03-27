Victor Negrescu, despre hub-ul european de securitate: România nu mai poate aștepta

„Situația de securitate din Marea Neagră, generată de minele aflate în derivă, reprezintă un risc real pentru navigație, infrastructura critică și poate deveni un potențial pericol pentru siguranța litoralului românesc”, spune Negrescu într-un mesaj publicat pe Facebook.

Europarlamentarul social-democrat continuă: „Solicit accelerarea demersurilor pentru crearea unui hub european de securitate maritimă la Marea Neagră, inițiativă pe care am lansat-o și pe care o susțin constant la nivel european”.

Referitor la inițiativa hub-ului european de securitate maritimă la Marea Neagră, Negrescu a spus: „Am inițiat acest demers încă de anul trecut. Am obținut banii europeni pentru hub-ul de securitate, am obținut sprijinul legislativului european și am convins Comisia Europeană să susțină acest demers”.

Potrivit lui Negrescu, Uniunea Europeană trebuie să își consolideze prezența în zonă și să acționeze mai coordonat, evidențiind și rolul pe care România ar trebui să îl joace în acest proces.

„Europa trebuie să fie mai prezentă, mai coordonată și mai eficientă în această zonă strategică. Avem nevoie de mecanisme concrete de monitorizare, intervenție rapidă și cooperare între statele membre. România nu mai poate aștepta, trebuie să acționeze acum, să cerem Bruxelles-ului ca hub-ul de securitate maritimă să devină operațional de îndată”, mai spune Negrescu.