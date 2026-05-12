Președintele Senatului, întrevedere cu președintele Parlamentului de la Chișinău, despre reafirmarea sprijinului pentru Republica Moldova

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a avut, marți, o întrevedere cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, care se află în Capitală împreună cu o delegație parlamentară și diplomatică de la Chișinău.

Potrivit comunicatului de presă transmis de Senat, discuțiile au reconfirmat caracterul privilegiat al relației dintre România și Republica Moldova, precum și angajamentul ferm al României, de a susține parcursul european al Republicii Moldova.

Sprijinul pentru Republica Moldova, o constantă a României

Mircea Abrudean a declarat că „sprijinul României pentru Republica Moldova și Ucraina reprezintă o constantă a statului român. Aceasta este direcția strategică a României”.

În cadrul discuțiilor, Igor Grosu a transmis un mesaj de susținere și solidaritate față de România, subliniind importanța stabilității și predictibilității în relația bilaterală: „așa cum voi aveți nevoie de un Chișinău predictibil, așa avem și noi nevoie de o Românie predictibilă”, mai menționează comunicatul.

De asemenea, a fost evidențiat nivelul excelent al dialogului politic și al cooperării bilaterale, atât la nivel guvernamental, cât și parlamentar, precum și importanța consolidării coordonării între instituțiile celor două state, într-un context regional complex.

În urma evenimentului, Abrudean a transmis că „România rămâne alături de Republica Moldova, așa cum a fost de fiecare dată. Avem nevoie de stabilitate, de parteneriate solide și de o colaborare cât mai strânsă între București și Chișinău”.