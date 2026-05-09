Manifestație pro-UE în centrul Capitalei de Ziua Europei, cu tema „Un singur drum – Europa”. Mesajul lui Tudor Chirilă

UPDATE 18:33

La manifestație participă și ministra de Externe Oana Țoiu, alături de europarlamentarul Dan Barna și de Cristian Seidler.

UPDATE 18:31

La această oră, manifestanții au început să sosească în zona Teatrului Național, unde organizatorii împart baloane cu steagul Uniunii Europene, legate cu banderole tricolore. La fața locului s-au adunat deja câteva zeci de persoane.

Între orele 19:30 și 20:30 aceștia vor merge pe traseul: Bulevardul Nicolae Bălcescu; Bulevardul Magheru; Piața Romană; Bulevardul Lascăr Catargiu; Piața Victoriei.

Știrea inițială

O manifestație cu tema „Un singur drum – Europa” are loc în această seară în centrul Capitalei, organizată cu ocazia Zilei Europei. La eveniment și-a anunțat participarea și artistul Tudor Chirilă.

Organizatorii evenimentului au transmis pe Facebook că „Uniunea Europeană este vocea noastră – o voce a libertății, a drepturilor egale și a unei societăți în care fiecare individ are șansa de a trăi cu demnitate”.

Aceștia au mai declarat că „statul de drept rămâne o necesitate fundamentală”.

În mesajele publice, organizatorii au făcut precizări despre importanței valorilor democratice, afirmând că „fără adevăr, fără respectarea legii, fără o justiție independentă și fără investiții în educație, cercetare și cultură, nu poate exista un viitor democratic. Apartenența la Europa este cea mai sigură garanție a transparenței și a dreptății. Acum este momentul să susținem vocea comună a Europei – împotriva slăbiciunilor interne și a amenințărilor externe, împotriva injustiției, a minciunii, a corupției și dezbinării!”.

Evenimentul cu aceeași temă a inclus o mobilizare foarte mare și în anii precedenți, inclusiv la marșul pro-UE din 2025, organizat înainte de turul al doilea al alegerilor prezidențiale dintre Nicușor Dan și George Simion.

Participanții se vor aduna în Piața Universității începând cu ora 17:00, de unde vor porni în marș spre Piața Victoriei la ora 19:30.

Jandarmeria Capitalei a anunțat că va asigura ordinea publică și protecția participanților pe durata evenimentului. De asemenea, manifestația a fost avizată de Comisia de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunărilor Publice din cadrul Primăriei Municipiului București, cu următorul program:

între 17:30 – 18:00, adunarea participanților în Piața Universității, zona Pieței 21 Decembrie 1989 și trotuarul din fața Teatrului Național București

între 18:00 – 19:30, adunare publică și alocuțiuni

între 19:30 – 20:30, marș pe traseul Piața Universității – Bd. Nicolae Bălcescu – Bd. Gheorghe Magheru – Piața Romană – Bd. Lascăr Catargiu – Piața Victoriei

între 20:30 – 22:30, adunare în Piața Victoriei

între 22:30 – 23:00, plecarea participanților

Autoritățile române au precizat că, în funcție de numărul participanților, traficul din zona Pieței Victoriei ar putea fi restricționat.

La eveniment participă și artistul Tudor Chirilă, care a transmis pe Facebook că „cei care vor sǎ se bucure de faptul cǎ aparținem de UE o pot face azi de la 17 în Piața Universitǎții. Cicǎ algoritmii nu prea ajutǎ evenimentul sǎ se distribuie aşa cǎ las linkul în comentarii. Se va porni în marş cätre Piața Victoriiei”.

„PS. Euroscepticii se pot bucura astǎzi de marşul dictatorului Putin, de la Moscova, i-a dat voie Zelenski sǎ-l facǎ. Celebreazǎ victoria URSS în al doilea rãzboi mondial, dar nu reuşesc sǎ celebreze victoria asupra Ucrainiei, stat pe care Rusia l-a invadat în 2022. PS2. Sǎ ciocnim un pǎhǎrel pentru Románia în Europa. PS 3. Pe 10 mai Carol 1 a promulgat prin lege independența României, dar declarația s-a consemnat cu o zi înainte în Parlament. O coincidențǎ frumoasǎ”, a mai transmis Tudor Chirilă.

Jandarmeria Română a transmis și recomandarea ca șoferii să evite zona centrală pe durata desfășurării manifestației.