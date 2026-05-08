Trafic restricționat pe Șoseaua Berceni, în urma unei scurgeri de gaze

Brigada Rutieră a anunțat, vineri, că traficul este restricționat în totalitate pe Șoseaua Berceni, între Bulevardul Metalurgiei și strada Popești Vest, din cauza confirmării unei scurgeri de gaze.

Polițiștii rutieri se află la fața locului, pentru a fluidiza traficul și a devia circulația spre rute ocolitoare. Pe porțiunea restricționată s-a instituit un perimetru de siguranță, pentru a putea interveni echipajele specializate.

Brigada Rutieră recomandă șoferilor să evite zona, să respecte indicațiile polițiștilor și să fie prudenți în trafic.

Restricțiile de pe Șoseaua Berceni vor fi menținute până la repararea scurgerilor de gaze.