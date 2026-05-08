Prima pagină » Știrile zilei » Trafic restricționat pe Șoseaua Berceni, în urma unei scurgeri de gaze

Trafic restricționat pe Șoseaua Berceni, în urma unei scurgeri de gaze

Traficul rutier este restricționat total pe Șoseaua Berceni, între Bulevardul Metalurgiei și strada Popești Vest, din cauza unei scurgeri de gaze.
Trafic restricționat pe Șoseaua Berceni, în urma unei scurgeri de gaze
Ioana Târziu
08 mai 2026, 17:19, Social
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Brigada Rutieră a anunțat, vineri, că traficul este restricționat în totalitate pe Șoseaua Berceni, între Bulevardul Metalurgiei și strada Popești Vest, din cauza confirmării unei scurgeri de gaze.

Polițiștii rutieri se află la fața locului, pentru a fluidiza traficul și a devia circulația spre rute ocolitoare. Pe porțiunea restricționată s-a instituit un perimetru de siguranță, pentru a putea interveni echipajele specializate.

Brigada Rutieră recomandă șoferilor să evite zona, să respecte indicațiile polițiștilor și să fie prudenți în trafic.

Restricțiile de pe Șoseaua Berceni vor fi menținute până la repararea scurgerilor de gaze.

Recomandarea video

Bolojan îi ridică uneia dintre asociațiile lui Adrian Năstase statutul de utilitate publică
G4Media
Veste pentru fermieri. APIA a început să elibereze adeverințele pentru subvenții. Cine se încadrează
Gandul
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Cancan
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Prosport
Statul român are 1.735 de companii, 203 sunt găuri negre ce primesc anual subvenții de 14 miliarde de lei. Care sunt societățile de stat cu cele mai mari pierderi
Libertatea
Hantavirusul, virusul transmis de rozătoare! Medicul Tudor Ciuhodaru explică simptomele și când trebuie să ajungi urgent la spital
CSID
Check engine aprins în bord: Cum conduci mașina în continuare?
Promotor