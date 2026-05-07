Un tramvai a deraiat în Capitală și a lovit un stâlp. Patru persoane, transportate la spital

Un tramvai a deraiat, joi, pe Valea Cascadelor din Capitală, iar o porţiune a garniturii a intrat în coliziune cu un stâlp.

La momentul producerii incidentului, în tramvai se aflau aproximativ 20 de călători.

Potrivit ISU B-IF, în urma incidentului, şase persoane au solicitat îngrijiri medicale, dintre care patru au fost transportate la spital.

La faţa locului au intervenit o autospecială de stingere cu modul de descarcerare şi patru echipaje de prim ajutor, mai informează ISU B-IF.

Vom reveni cu informații pe măsură ce acestea vor fi comunicate.