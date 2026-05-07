Un tramvai a deraiat în Capitală și a lovit un stâlp. Patru persoane, transportate la spital

Un tramvai a deraiat, joi, pe Valea Cascadelor din Bucureşti și a lovit un stâlp. La momentul producerii incidentului, în tramvai se aflau aproximativ 20 de călători, iar patru persoane au fost transportate la spital în urma rănilor suferite.
Diana Nunuț
07 mai 2026, 19:02, Social

Un tramvai a deraiat, joi, pe Valea Cascadelor din Capitală, iar o porţiune a garniturii a intrat în coliziune cu un stâlp.

La momentul producerii incidentului, în tramvai se aflau aproximativ 20 de călători.

Potrivit ISU B-IF, în urma incidentului, şase persoane au solicitat îngrijiri medicale, dintre care patru au fost transportate la spital.

La faţa locului au intervenit o autospecială de stingere cu modul de descarcerare şi patru echipaje de prim ajutor, mai informează ISU B-IF.

Vom reveni cu informații pe măsură ce acestea vor fi comunicate.

