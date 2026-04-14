UPDATE. Incendiu într-un bloc din Constanța. Planul roșu de intervenție, activat

Pompierii au fost solicitaţi să intervină, marţi seară, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament dintr-un bloc situat în municipiul Constanța, pe Aleea Umanității.

La ora 19:30, a fost activat Planul roșu de intervenție, potrivit ISU Constanța.

Incendiul se manifestă generalizat la întregul bloc, mai arată sursa citată.

Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat în vârstă de 58 ani s-a intoxicat cu fum, fiind transportat la spital de SMURD Fripis.

„Pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un bloc social situat în cartierul Henri Coandă din municipiul Constanța. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la nivelul imobilului (regim de înălțime P+2), existând informații preliminare potrivit cărora mai multe persoane ar fi surprinse în interior. Având în vedere amploarea evenimentului, a fost activat Planul Roșu de Intervenție. Toate resursele medicale disponibile din județ au fost direcționate către locul intervenției, pentru acordarea primului ajutor și transportul eventualelor victimelor”, anunță ISU Constanța.

În sprijinul forțelor de intervenție acționează și două autospeciale de stingere din cadrul ISU Ialomița. De asemenea, echipajele operative desfășoară în continuare misiuni de stingere a incendiului și de căutare-salvare.

La momentul redactării știrii, intervenția este în dinamică, iar informațiile vor fi actualizate pe măsură ce situația evoluează, mai informează ISU Constanța.