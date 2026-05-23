Prima pagină » Social » UPDATE: Incendiu cu degajări mari de fum la CET Vest, în Sectorul 6. Transformatorul care arde e lângă cele afectate de explozia din aprilie – VIDEO

UPDATE: Incendiu cu degajări mari de fum la CET Vest, în Sectorul 6. Transformatorul care arde e lângă cele afectate de explozia din aprilie – VIDEO

Pompierii intervin sâmbătă pentriu stingerea unui incendiu izbucnit în incinta CET Vest, în Sectorul 6 al Capitalei. Sunt degajări mari de fum, avertizează ISU București - Ilfov.
UPDATE: Incendiu cu degajări mari de fum la CET Vest, în Sectorul 6. Transformatorul care arde e lângă cele afectate de explozia din aprilie - VIDEO
Laura Buciu
23 mai 2026, 13:52, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

UPDATE:

Se lucrează pentru localizare și răcirea transformatorului.

Nu sunt victime.

Incendiul a afectat și o hală aflată în imediata apropiere.

Transformatorul se afla în apropierea celor afectate de incendiul din 20 aprilie.

UPDATE:

La intervenția de la CET Vest a fost emis mesaj RO ALERT pe o rază de aprox. 3000 m în jurul focarului.

Știre inițială:

Pompierii ISU B-IF au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la un transformator din incinta CET Vest, de pe bld. Timișoara, sector 6, București.

Din primele informații, incendiul se manifestă cu degajări mari de fum. Din acest motiv, urmeaza să fie transmis un mesaj RoAlert pentru informarea și avertizarea populației.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate opt autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, autospeciala de transport roboți și două ambulanțe SMURD.

Recomandarea video

Kovesi declară război total autorităților din Grecia / Parchetul European cere activarea ”armei nucleare” a Bruxelles-ului
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
Israel a creat o unitate de elită pentru a-i vâna pe teroriștii implicați în atacurile din 7 octombrie
Gandul
A dat lovitura după Survivor! Gabi Tamaș a semnat. Pe ce post TV va putea fi văzut
Cancan
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport
Stațiunea de la malul mării care nu s-a mai construit. Moșierii stăpâni de terenuri în Constanța, înfrânți de primarul vizionar. Cum a luat naștere Mamaia, perla litoralului românesc
Libertatea
Simptomul care dispare rapid când te ridici în picioare. Poate indica o tumoră cerebrală
CSID
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia