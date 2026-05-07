Incendiu puternic la două adăposturi de animale din Frătăuții Vechi. Echipajele intervin pentru stingerea focului

Un incendiu puternic a izbucnit joi la două adăposturi de animale din localitatea Frătăuții Vechi, iar pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale pentru a împiedica extinderea flăcărilor.
Nițu Maria
07 mai 2026, 21:22, Social

Un incendiu puternic a izbucnit joi la două adăposturi de animale din localitatea Frătăuții Vechi, iar pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru limitarea și stingerea flăcărilor.

Potrivit autorităților, la fața locului au fost mobilizați pompierii militari din cadrul Detașamentul de Pompieri Rădăuți, alături de lucrători ai Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență din Frătăuții Vechi și Frătăuții Noi.

În total, intervin cinci autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD B2.

„La sosirea echipajelor incendiul se manifesta generalizat la un adăpost de animale cu pericol de propagare la alte construcții din proximitate”, au transmis reprezentanții ISU.

Ulterior, autoritățile au revenit cu o precizare și au anunțat că focul cuprinsese, de fapt, două adăposturi de animale, existând risc de extindere la alte două construcții din apropiere.

„La sosirea echipajelor incendiul se manifesta generalizat la două adăposturi de animale cu pericol de propagare la alte două adăposturi de animale”, au mai transmis pompierii.

Incendiul a fost localizat, iar echipele de intervenție continuă operațiunile pentru lichidarea focului și împiedicarea extinderii acestuia.

Pentru sprijinirea intervenției, la locul incendiului a fost trimisă și o autospecială aparținând Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Gălănești.

