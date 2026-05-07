Ciucu susține că unii liberali au discutat cu social-democrații despre înlocuirea lui Bolojan. Ce rol a jucat Nicușor Dan

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, susține că unii liberali au discutat cu social-democrații despre înlocuirea lui Ilie Bolojan din funcția de premier. Ciucu a vorbit și despre rolul jucat de președintele Nicușor Dan.
Ciprian Ciucu despre ruperea PNL: „Dacă le e mai bine lângă PSD, drum bun. Dragoste cu sila nu se poate"
Ciucu îl ironizează pe Grindeanu: Aș vrea să-l văd premier câteva luni. A mai fost fugărit o dată de la guvernare de populație
Ciprian Ciucu despre viitorul premier în cazul unui guvern minoritar: „Personalitatea politică cu cea mai mare încredere în rândul românilor. Să fie Bolojan? Eu cred că da"
Petru Mazilu
07 mai 2026, 20:52, Politic

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu acordat joi seara postului Antena 3 CNN. Ciprian Ciucu a fost întrebat dacă au existat discuții între membrii PNL și PSD pentru înlocuirea lui Ilie Bolojan.

„Nu am date aici să vă zic. Și nu am date, deci nu am participat în acele discuții și nu le pot proba. Am auzit că sunt niște legături mai strânse, oamenii se mai văd, mai discută în anumite contexte, dar nu am date despre acest lucru. Adică nu le pot proba. Pot fi necredibile lucrurile pe care le spun eu acum, pentru că nu le pot proba”, a răspuns Ciucu.

Liberalul a respins informațiile privind o implicare a președintelui Nicușor Dan în conspirațiile împotriva lui Ilie Bolojan.

„Nu am niciun fel de informație în acest sens. Nu cred că ar avea un astfel de caracter. Ar fi un caracter foarte urât. Dar nu cred, nu e genul”, a spus Ciucu dezvăluind totodată ce i-a spus președintelui la Cotroceni.

„Eu când m-am întâlnit cu domnul Nicușor Dan i-am spus un lucru foarte simplu. Domnule președinte, aveți nevoie de un PNL puternic și de un USR puternic. Suntem două partide mici în acest moment și decât să căutați alte soluții politice, singurele partide în care vă puteți baza cu adevărat, sunt Partidul Național Liberal și USR. Nu știu dacă mi-a răspuns.”

De asemenea, prim-vicepreședintele PNL a vorbit despre relația pe care partidul dorește să o aibă în continuare cu Nicușor Dan.

„Noi ne dorim să fie un partener de încredere. Noi suntem un partener de încredere. I-am spus asta, repetat…. Până acum, cred că a fost un partener de încredere. Dar pe viitor, asta rămâne de demonstrat. Pentru că știți cum e cu încrederea, se câștigă greu și se pierde foarte ușor”,  a precizat Ciprian Ciucu.

