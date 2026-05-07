Ciprian Ciucu despre ruperea PNL: „Dacă le e mai bine lângă PSD, drum bun. Dragoste cu sila nu se poate”

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat joi seara, la Antena 3, că nu crede într-o ruptură majoră în interiorul partidului, după apariția informațiilor privind existența unui grup de parlamentari liberali care ar putea să se delimiteze de deciziile conducerii.

Întrebat despre posibilitatea ca aproximativ 15 parlamentari să facă „notă discordantă” față de linia oficială a partidului, Ciprian Ciucu a spus că nu se așteaptă la formarea unui grup separat în PNL.

„Asta nu cred. Nu cred că va fi un grup”, a afirmat Ciprian Ciucu.

„Dacă vor să plece, sunt autonomi”

Întrebat apoi dacă Ilie Bolojan ia în calcul inclusiv scenariul unei rupturi în partid, Ciucu a spus că fiecare membru este liber să își decidă viitorul politic.

„Fiecare om este responsabil pentru deciziile pe care le ia. Dacă sunt colegi de-ai mei care își-au dorit să plece din partidul nostru, sunt autonomi. E decizia lor. Nu poți să îi oprești. Ce poți să faci? Evident că nu ne dorim să slăbim partidul”, a declarat Ciprian Ciucu.

„Dar dacă vor să plece și nu se mai regăsesc în actuala conducere, nu se mai regăsesc cu Partidul Național Liberal, le e mai bine lângă Partidul Social Democrat, drum bun. Dragoste cu sila nu se poate”, a spus prim-vicepreședintele PNL.

Ciucu: „După vot, trebuie să respecți decizia partidului”

Întrebat dacă o eventuală plecare a unei facțiuni, chiar și mici, ar crea turbulențe în PNL, Ciprian Ciucu a declarat că orice membru care susține o direcție diferită de cea votată se poziționează în afara partidului.

„Dacă zice că vrea la guvernare cu PSD, sau oricine spune acest lucru, se află în afara deciziei partidului”, a afirmat acesta.

„Eu am învățat un lucru și au fost multe, multe momente în care n-am fost de acord cu decizia partidului meu. Dar am învățat un lucru. Cât timp ești într-un partid, te bați în interiorul partidului să îi impui o decizie la vot prin mecanismele statutare, dar după ce s-a votat, chiar dacă nu îți convine, urmezi decizia partidului, că de-aia e partid. Urmezi decizia”, a explicat Ciucu.

El a declarat că această regulă ar trebui respectată de toți membrii formațiunii politice.

„Acest lucru trebuie să se întâmple cu toți membrii noștri. Dacă are altcineva altă opinie, nu este în regulă. Pentru că au fost prea multe situații în care n-am fost de acord cu decizia partidului meu, dar tocmai pentru că aveam două opțiuni, să îmi dezamăgesc propriul partid sau să-i respect decizia. Fiecare dintre noi, când luăm astfel de poziții, trebuie să ne gândim la acest lucru”, a mai spus Ciprian Ciucu.