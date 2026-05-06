După decizia PNL de marți seară, prin care partidul a decis să rămână în Opoziție, Valeriu Iftime, liderul PNL și șeful CJ Botoșani, vizitat de Ilie Bolojan zilele trecute, anunță că dorește ca PNL să rămână la guvernare.
„În scenariul politic care tocmai s-a conturat, după cum bine știți, PNL a decis că NU va mai face parte dintr-o guvernare cu PSD. E lucru știut, și o să repet asta până la final, că nu sunt și nu am fost niciodată de acord cu viziunea PSD și modul lor de abordare politică, iar noi, liberalii, ne-am făcut clară poziția, mai ales după ce au venit, cot la cot cu AUR, cu ideea acestei moțiuni, inspirată de calcule politice care nu servesc interesului public.
Astăzi, după decizia PNL de rămânere în Opoziție, și Ilie Bolojan nu a exclus, într-un interviu pentru Antena 1, posibilitatea rămânerii PNL la guvernare. „Noi nu suntem niște oameni care abandonăm”, a spus Bolojan.