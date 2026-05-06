Un alt lider PNL cere rămânerea liberalilor la guvernare. Valeriu Iftime: „Susțin formarea unui guvern pro-european, iar asta nu poate exista fără ca PNL să își asume un rol de conducere!"

Sorina Matei
06 mai 2026, 22:56, Politic
După decizia PNL de marți seară, prin care partidul a decis să rămână în Opoziție, Valeriu Iftime, liderul PNL și șeful CJ Botoșani, vizitat de Ilie Bolojan zilele trecute, anunță că dorește ca PNL să rămână la guvernare.
„În scenariul politic care tocmai s-a conturat, după cum bine știți, PNL a decis că NU va mai face parte dintr-o guvernare cu PSD. E lucru știut, și o să repet asta până la final, că nu sunt și nu am fost niciodată de acord cu viziunea PSD și modul lor de abordare politică, iar noi, liberalii, ne-am făcut clară poziția, mai ales după ce au venit, cot la cot cu AUR, cu ideea acestei moțiuni, inspirată de calcule politice care nu servesc interesului public.
Susțin, în același timp, formarea unui guvern pro-european, iar asta nu poate exista fără ca PNL să își asume un rol de conducere! România are nevoie de stabilitate, coerență și predictibilitate, nu de experimente și haos politic. România are nevoie, mai ales, de o direcție ancorată în valorile europene care ne-au definit până în prezent. Avem mult de muncă și, din respect pentru țara noastră, avem datoria să punem interesul național pe primul loc„, a scris Iftime pe pagina sa de socializare.
Fiul lui Valeriu Iftime, Șerban Iftime, este consilierul onorific al Președintelui Nicușor Dan pe probleme de energie.
Marți, mai mulți lideri PNL – printre care Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc, Adrian Veștea, Hubert Thuma sau Toma Petcu – au contrazis poziția lui Ilie Bolojan și au susținut rămânerea PNL la guvernare.
Astăzi, după decizia PNL de rămânere în Opoziție, și Ilie Bolojan nu a exclus, într-un interviu pentru Antena 1, posibilitatea rămânerii PNL la guvernare. „Noi nu suntem niște oameni care abandonăm”, a spus Bolojan.

