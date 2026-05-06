Ilie Bolojan despre schimbarea lui Sorin Grindeanu din fruntea PSD: „Nu este treaba mea să explic unui partid pe cine să-și aleagă președinte"

Premierul interimar, Ilie Bolojan, a spus miercuri că nu este rolul său să decidă conducerea partidului și că fiecare formațiune trebuie să își asume propriile decizii.
Nițu Maria
06 mai 2026, 19:47, Politic

Premierul interimar Ilie Bolojan a comentat miercuri, la Antena 1, situația politică generată de moțiunea de cenzură și posibilitatea schimbării președintelui PSD, Sorin Grindeanu, din fruntea partidului.

Acesta a spus că, citind textul moțiunii de cenzură, marți dimineață, a avut impresia că „cei care au scris-o n-au fost în București, în Palatul Victoria” și nu au fost implicați în deciziile guvernamentale din ultimii ani.

„Citind ier moțiunea de cenzură, am crezut că cei care au scris-o n-au fost în București, în Palatul Victoria, au fost undeva în Concediu, prin țările calde. Pentru că așa era scrisă, de parcă n-au fost la guvernare și la toate deciziile.”, a spus Bolojan.

Ilie Bolojan a susținut, totodată, că relația cu unii parteneri politici a devenit dificilă și că acest lucru afectează actul de guvernare.

„Oricând ai astfel de partener, PNL a decis, bine, nu mai putem lucra cu astfel de oameni. Și atunci, în această situație, deși ai notificat Partidul Social-Democrat că nu face bine ce face pentru România și că, încălcând toate înțelegerile, bătându-și joc de partenerii tăi și de România, indirect, pentru că n-ai soluții pe tema asta, creezi niște probleme foarte mari, atunci trebuie să-și asume răspunderea.”

El a mai spus că, în paralel cu aceste probleme, activitatea Guvernului trebuie să continue, în special pe zona economică și a plăților urgente.

„Dacă nu vor fi în stare să rezolve aceste situații, eu, cel puțin până atunci, caut să asigur funcționarea guvernului, pentru că în fiecare zi trebuie să lucrăm. Azi am fost la Ministerul Energiei să fac ca fluxurile de plăți să funcționeze, pentru că avem de plătit, până la finalul lunii august, aproximativ 350 de milioane de euro și dacă nu îi plătim, pierdem acești bani.”, a spus el.

El a fost întrebat, de asemenea, dacă actuala conducere a PSD, cu Sorin Grindeanu în frunte, ar trebui să rămână în funcție. Bolojan a evitat să dea un răspuns.

„Ascultați-mă, nu este treaba mea să explic unui partid pe cine să-și aleagă președinte.”

El a adăugat că și PNL a respins orice încercare de influențare externă a deciziilor sale interne.

„Și de aceea am respins, și Partidul Național Liberal ieri, prin decizia care a luat-o, a respins, de fapt, încercarea PSD de a schimba conducerea PNL prin schimbarea premierului, pentru că, cât timp voi fi președintele acestui partid, deciziile se vor lua în conducerile Partidului Național Liberal după dezbateri cu colegii mei și nu în alte birouri, nici măcar în biroul PSD.”

