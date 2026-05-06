Bolojan: PSD a aruncat guvernarea în aer după ce am început să tăiem privilegii

„Aceasta este realitatea. Le-am luat cu toții. Știți asta, o simțiți. O simt și am toată înțelegerea pentru această situație”, a afirmat Bolojan, referindu-se la măsurile economice nepopulare adoptate de Guvern.

Acesta a susținut că măsurile erau inevitabile și că partidele au evitat să își asume costurile politice ale guvernării.

„De aia n-a vrut nimeni să fie premier în vara anului trecut (…). Și de-aia PSD nu și-a asumat această funcție și a stat la tura a doua, sperând că altcineva va fi cu nota de plată”, a spus liderul liberal.

Bolojan a afirmat că, după ce a început să lucreze la reducerea cheltuielilor și a pierderilor din administrație, s-a lovit de opoziție din interiorul coaliției.

„Am văzut rezistență, am văzut tergiversare și în momentul în care deranjezi puternic, în care reduci pierderile din administrație, în momentul în care te bați să elimini privilegii (…), atunci, sigur, deranjul pe care l-am generat a dus la această criză generată de Partidul Social-Democrat”, a declarat acesta.

Liderul PNL a acuzat PSD că a provocat ruptura din coaliție fără a veni cu soluții pentru stabilitatea politică și economică a țării.

„Practic, au aruncat guvernarea în aer, riscând că, dacă nu se rezolvă în perioada următoare această criză (…), să ne întoarcem de unde am plecat”, a spus Bolojan.

El a mai afirmat că un partid responsabil ar trebui să încerce să reducă dificultățile populației, nu „să își bată joc” de acestea prin conflicte politice.