Prima pagină » Politic » Bolojan: PSD a aruncat guvernarea în aer după ce am început să tăiem privilegii

Bolojan: PSD a aruncat guvernarea în aer după ce am început să tăiem privilegii

Liderul PNL Ilie Bolojan, a declarat, la Antena 1, că PSD „a aruncat guvernarea în aer”, susținând că social-democrații au generat actuala criză politică în momentul în care au fost deranjate interese și privilegii din administrație.
Condiția pusă de Bolojan pentru susținerea viitorului Guvern: „E bine să ai o majoritate”
Condiția pusă de Bolojan pentru susținerea viitorului Guvern: „E bine să ai o majoritate”
Ilie Bolojan despre schimbarea lui Sorin Grindeanu din fruntea PSD: „Nu este treaba mea să explic unui partid pe cine să-și aleagă președinte”
Ilie Bolojan despre schimbarea lui Sorin Grindeanu din fruntea PSD: „Nu este treaba mea să explic unui partid pe cine să-și aleagă președinte”
Bolojan spune că a vorbit cu Nicușor Dan doar înaintea moțiunii de cenzură
Bolojan spune că a vorbit cu Nicușor Dan doar înaintea moțiunii de cenzură
Bolojan explică majorarea TVA: Era inevitabilă, nu am făcut ce dă bine, am făcut ce trebuie
Bolojan explică majorarea TVA: Era inevitabilă, nu am făcut ce dă bine, am făcut ce trebuie
Ilie Bolojan despre companiile de stat și numirile politice: „Boala asta se numește PSD-ism”
Ilie Bolojan despre companiile de stat și numirile politice: „Boala asta se numește PSD-ism”
Andrei Rachieru
06 mai 2026, 19:22, Politic

„Aceasta este realitatea. Le-am luat cu toții. Știți asta, o simțiți. O simt și am toată înțelegerea pentru această situație”, a afirmat Bolojan, referindu-se la măsurile economice nepopulare adoptate de Guvern.

Acesta a susținut că măsurile erau inevitabile și că partidele au evitat să își asume costurile politice ale guvernării.

„De aia n-a vrut nimeni să fie premier în vara anului trecut (…). Și de-aia PSD nu și-a asumat această funcție și a stat la tura a doua, sperând că altcineva va fi cu nota de plată”, a spus liderul liberal.

Bolojan a afirmat că, după ce a început să lucreze la reducerea cheltuielilor și a pierderilor din administrație, s-a lovit de opoziție din interiorul coaliției.

„Am văzut rezistență, am văzut tergiversare și în momentul în care deranjezi puternic, în care reduci pierderile din administrație, în momentul în care te bați să elimini privilegii (…), atunci, sigur, deranjul pe care l-am generat a dus la această criză generată de Partidul Social-Democrat”, a declarat acesta.

Liderul PNL a acuzat PSD că a provocat ruptura din coaliție fără a veni cu soluții pentru stabilitatea politică și economică a țării.

„Practic, au aruncat guvernarea în aer, riscând că, dacă nu se rezolvă în perioada următoare această criză (…), să ne întoarcem de unde am plecat”, a spus Bolojan.

El a mai afirmat că un partid responsabil ar trebui să încerce să reducă dificultățile populației, nu „să își bată joc” de acestea prin conflicte politice.

Recomandarea video

Pro-occidental vs pro-european. Ce s-a schimbat în ultimul timp în discursul lui Nicușor Dan
G4Media
Ce spune Grindeanu despre o colaborare cu AUR. Nu o exclude complet, dar invocă anumite condiții
Gandul
Prezentatoarea TV a anunțat că are cancer, în direct: 'Voi lua o pauză pentru tratament și operație'
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Scenariul „interesant” în care a treia tabără din PNL intră în joc și înclină balanța decisiv: „Nu-l văd pe președinte să scoată din pălărie o variantă rezonabilă”
Libertatea
Obiceiuri care atrag prosperitatea. Ce recomandă Lidia Fecioru să faci zilnic?
CSID
Duster 2 pe GPL, recuperat și pus la vânzare. Cum arată SUV-ul cu 83.781 km
Promotor