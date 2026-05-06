Prima pagină » Justiţie » Familie din Brăila, reținută pentru trafic de droguri de mare risc. Captură de peste 9,5 kg

Familie din Brăila, reținută pentru trafic de droguri de mare risc. Captură de peste 9,5 kg

Trei membri ai unei familii din Brăila au fost reținuți după ce au adus din Germania peste 9,5 kg de droguri de mare risc pentru vânzare.
Condiția pusă de Bolojan pentru susținerea viitorului Guvern: „E bine să ai o majoritate”
Condiția pusă de Bolojan pentru susținerea viitorului Guvern: „E bine să ai o majoritate”
Ilie Bolojan despre schimbarea lui Sorin Grindeanu din fruntea PSD: „Nu este treaba mea să explic unui partid pe cine să-și aleagă președinte”
Ilie Bolojan despre schimbarea lui Sorin Grindeanu din fruntea PSD: „Nu este treaba mea să explic unui partid pe cine să-și aleagă președinte”
Bolojan spune că a vorbit cu Nicușor Dan doar înaintea moțiunii de cenzură
Bolojan spune că a vorbit cu Nicușor Dan doar înaintea moțiunii de cenzură
Bolojan explică majorarea TVA: Era inevitabilă, nu am făcut ce dă bine, am făcut ce trebuie
Bolojan explică majorarea TVA: Era inevitabilă, nu am făcut ce dă bine, am făcut ce trebuie
Ilie Bolojan despre companiile de stat și numirile politice: „Boala asta se numește PSD-ism”
Ilie Bolojan despre companiile de stat și numirile politice: „Boala asta se numește PSD-ism”
Nițu Maria
06 mai 2026, 16:29, Social

Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Brăila au dispus, pe 5 mai, reținerea a trei persoane din aceeași familie, două femei și un bărbat, cu vârstele de 17, 45 și 47 de ani, suspectate de trafic internațional și intern de droguri de mare risc.

Potrivit anchetatorilor, în luna mai 2026, cele două femei ar fi procurat din Germania peste 9,5 kilograme de substanțe interzise (3-CMC și 4-CMC), cu intenția de a le vinde în România.

Ulterior, femeia de 47 de ani și minorul ar fi introdus drogurile în țară printr-o firmă de curierat și au însoțit transportul pentru a se asigura că ajunge la destinație.

Ieri, un alt membru al familiei, un suspect de 15 ani, a fost prins în flagrant în municipiul Brăila, în timp ce ridica cele două trolere în care se aflau drogurile.

De asemenea, în sarcina celor două inculpate s-a reținut că, în perioada iunie 2025 – mai 2026, la diferite intervale, au procurat, deținut și vândut „cristal”, o parte dintre cantitățile comercializate fiind indisponibilizate pe parcursul urmăririi penale.

În urma perchezițiilor efectuate la locuințele celor implicați, anchetatorii au descoperit și ridicat mai multe mijloace de probă.

Astăzi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brăila a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Brăila, cu sprijinul polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Brăila și al jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Brăila.

Recomandarea video

Pro-occidental vs pro-european. Ce s-a schimbat în ultimul timp în discursul lui Nicușor Dan
G4Media
Ce spune Grindeanu despre o colaborare cu AUR. Nu o exclude complet, dar invocă anumite condiții
Gandul
Prezentatoarea TV a anunțat că are cancer, în direct: 'Voi lua o pauză pentru tratament și operație'
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Scenariul „interesant” în care a treia tabără din PNL intră în joc și înclină balanța decisiv: „Nu-l văd pe președinte să scoată din pălărie o variantă rezonabilă”
Libertatea
Obiceiuri care atrag prosperitatea. Ce recomandă Lidia Fecioru să faci zilnic?
CSID
Duster 2 pe GPL, recuperat și pus la vânzare. Cum arată SUV-ul cu 83.781 km
Promotor