Familie din Brăila, reținută pentru trafic de droguri de mare risc. Captură de peste 9,5 kg

Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Brăila au dispus, pe 5 mai, reținerea a trei persoane din aceeași familie, două femei și un bărbat, cu vârstele de 17, 45 și 47 de ani, suspectate de trafic internațional și intern de droguri de mare risc.

Potrivit anchetatorilor, în luna mai 2026, cele două femei ar fi procurat din Germania peste 9,5 kilograme de substanțe interzise (3-CMC și 4-CMC), cu intenția de a le vinde în România.

Ulterior, femeia de 47 de ani și minorul ar fi introdus drogurile în țară printr-o firmă de curierat și au însoțit transportul pentru a se asigura că ajunge la destinație.

Ieri, un alt membru al familiei, un suspect de 15 ani, a fost prins în flagrant în municipiul Brăila, în timp ce ridica cele două trolere în care se aflau drogurile.

De asemenea, în sarcina celor două inculpate s-a reținut că, în perioada iunie 2025 – mai 2026, la diferite intervale, au procurat, deținut și vândut „cristal”, o parte dintre cantitățile comercializate fiind indisponibilizate pe parcursul urmăririi penale.

În urma perchezițiilor efectuate la locuințele celor implicați, anchetatorii au descoperit și ridicat mai multe mijloace de probă.

Astăzi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brăila a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Brăila, cu sprijinul polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Brăila și al jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Brăila.