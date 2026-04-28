Acuzații grave. O bursă poloneză ar fi controlată de o grupare criminală din Rusia

Bursa poloneză de criptomonede Zondacrypto ar putea fi controlată de membrii grupării criminale din Tambov, potrivit NEXTA. Se pare că în 2018, intermediarii rușilor au cumpărat pachetul majoritar de acțiuni al bursei plătind zeci de milioane de euro.

Gruparea criminală din Tambov a fost una dintre cele mai influente structuri criminale din Rusia începând din 1990 până după anul 2000.

În prezent, Zondacrypto se confruntă cu o criză gravă. Utilizatorii nu își pot retrage fondurile, iar rezervele de bitcoin ar fi scăzut cu aproape 99%.

Procuratura a inițiat o anchetă pentru fraude și spălare de bani, iar prejudiciul este estimat la cel puțin 83 de milioane de euro.