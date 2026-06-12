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A plecat din funcție cu aproape jumătate de milion de euro. Suma uriașă primită pentru concedii neluate

György Matolcsy, fostul guvernator al Băncii Naționale a Ungariei, a încasat o indemnizație brută de aproape 483.000 de euro la încheierea mandatului. Noua conducere a băncii a dispus o anchetă internă.
A plecat din funcție cu aproape jumătate de milion de euro. Suma uriașă primită pentru concedii neluate
Andreea Tobias
12 iun. 2026, 08:11, Știri externe
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György Matolcsy, fostul guvernator al Băncii Naționale a Ungariei, a primit la încheierea mandatului o indemnizație brută de peste 170,8 milioane de forinți, echivalentul a aproximativ 483.000 de euro.

Cea mai mare parte a sumei reprezintă compensație pentru concediu anual nefolosit acumulat în 12 ani de mandat, potrivit datelor obținute printr-o cerere de informații publice.

Din ce este compusă plata de jumătate de milion de euro

Pachetul de plecare al lui Matolcsy este format din două componente distincte. Prima, de 48 de milioane de forinți (aproximativ 135.800 de euro), reprezintă compensația pentru o restricție post-angajare.

Foștii guvernatori ai băncii centrale nu pot ocupa funcții în instituții financiare timp de șase luni după încheierea mandatului. Suma corespunde unui salariu pe șase luni.

Cea mai mare parte a plății – peste 122 de milioane de forinți, adică aproximativ 345.200 de euro – a fost acordată ca indemnizație pentru concediu anual nefolosit.

Presa maghiară estimează că suma ar putea reprezenta câteva sute de zile de concediu acumulate.

Întrebarea care circulă acum în spațiul public este câte zile libere a luat efectiv Matolcsy în cei 12 ani de mandat.

De ce a declanșat noua conducere a băncii o anchetă internă

Guvernatorul Mihály Varga, noul șef al MNB, a dispus o anchetă internă. Asta pentru a stabili dacă plata a respectat cerințele legale și regulamentele băncii. Ancheta face parte dintr-un efort mai amplu al noii conduceri de a reevalua decizii moștenite de la administrația anterioară.

Printre primele măsuri luate se numără și revizuirea sistemului de gestionare a concediilor – aspect direct legat de componenta cea mai consistentă a plății către Matolcsy.

Controversa apare pe fondul unor investigații mai vechi legate de fundațiile asociate cu MNB în timpul mandatului lui Matolcsy. Autoritățile examinează suspiciuni de spălare de bani și presupuse încălcări ale obligațiilor fiduciare.

Ancheta durează de peste un an, iar anchetatorii au procesat o bază de date cu peste 80.000 de înregistrări. Până în prezent nu au fost identificați oficial suspecți.

Autoritățile au confiscat active de zeci de miliarde de forinți începând din aprilie 2025. Conducerea actuală a MNB susține că a recuperat active de peste 100 de miliarde de forinți (circa 253 de milioane de euro) legate de cazurile aflate în curs.

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