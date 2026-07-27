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Rusia solicită despăgubiri Europei pentru războiul din Ucraina: Dacă au avut miliarde pentru armament, au și pentru școlile și spitalele distruse

Mai mulți parlamentari ruși au declarat că Moscova va solicita statelor europene plata unor despăgubiri pentru pagubele provocate de războiul din Ucraina și va continua demersurile pentru recuperarea celor aproximativ 300 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate de Occident.
Rusia solicită despăgubiri Europei pentru războiul din Ucraina: Dacă au avut miliarde pentru armament, au și pentru școlile și spitalele distruse
Sursa foto: Hepta
Radu Mocanu
27 iul. 2026, 14:35, Știri externe
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Alexei Cepa, prim-vicepreședintele Comisiei pentru afaceri internaționale din Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului de la Moscova, a afirmat că statele europene trebuie să suporte costurile pentru ceea ce Rusia consideră a fi contribuția acestora la conflictul din Ucraina.  

Acesta a mai menționat că Moscova urmărește și recuperarea celor aproximativ 300 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate de statele occidentale după lansarea invaziei la scară largă împotriva Ucrainei. 

„Vom cere compensații din partea Europei, iar această chestiune va fi ridicată în mod constant. Sunt absolut convins că avem suficientă forță pentru a determina Europa să facă acest lucru”, a declarat parlamentarul, potrivit Kyiv Post, care citează The Moscow Times. 

La rândul său, Aleksandr Voloșin, membru al Consiliului Federației, camera superioară a parlamentului, din partea autoproclamatei Republici Populare Donețk, a susținut idea. 

„Dacă au avut bani pentru arme, să plătească pentru spitale”

Acesta a invocat pagubele din Donbas, din zonele ocupate ale regiunilor Zaporojie și Herson, precum și din regiunile de frontieră ale Rusiei precizând că suma se ridică la 13 miliarde de dolari. 

„Dacă guvernele occidentale au găsit sute de miliarde pentru livrările de armament, trebuie să înțeleagă că, mai devreme sau mai târziu, vor trebui să plătească și pentru orașele, școlile și spitalele distruse. Este o chestiune de responsabilitate politică pentru declanșarea unui război de agresiune și pentru uciderea cetățenilor noștri”, a declarat Voloșin. 

În plus, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut că, fără sprijinul Alianței Nord-Atlantice, războiul nu ar fi ajuns la actuala amploare, afirmând: „În spatele Kievului se află Berlinul, Parisul, Haga, Oslo și, din păcate, Washingtonul”. 

În același timp, președintele Vladimir Putin a declarat că Rusia „nu a început niciun război”, susținând că Moscova doar a răspuns ostilităților declanșate de autoritățile de la Kiev cu sprijin occidental. 

Potrivit unei analize realizate de Institutul Kiel pentru Economie Mondială, SUA au oferit Ucrainei ajutoare de 114.6 miliarde de euro, în timp ce țările europene au contribuit cu 270 de miliarde de euro.  

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