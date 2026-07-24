Bani din Rusia pentru Dinamo. Transferul lui Sivis la FK Orenburg ridică semne de întrebare: clubul rus este finanțat de o subsidiară Gazprom și a fost sprijinit de un guvernator sancționat pentru implicarea în războiul din Ucraina

Dinamo a anunțat vineri, 24 iulie, că fundașul francez a fost transferat definitiv la formația din prima ligă a Rusiei „în schimbul unei sume de transfer”. Clubul nu a comunicat valoarea tranzacției, identitatea exactă a entității care face plata, banca utilizată sau dacă banii vor fi achitați integral ori în rate. Presa sportivă a relatat că suma totală ar ajunge la aproximativ 750.000 de euro, inclusiv bonusurile.

Transferul definitiv al lui Maxime Sivis de la Dinamo București la FK Orenburg implică încasarea unei sume provenite din Rusia, într-un moment în care Uniunea Europeană tocmai a extins sancțiunile asupra companiilor, băncilor și circuitelor financiare rusești.

FK Orenburg nu figurează direct, ca entitate juridică, pe listele de sancțiuni ale Uniunii Europene, Statelor Unite sau Regatului Unit, iar din datele publice nu rezultă că transferul ar încălca în mod direct regimul de sancțiuni. Totuși, legăturile clubului cu subsidiara Gazprom care îl finanțează, implicarea autorităților regionale în dezvoltarea sa și prezența în acest ecosistem a unor persoane sancționate pentru sprijinirea războiului Rusiei împotriva Ucrainei ridică semne de întrebare privind sursa și traseul banilor.

FK Orenburg este finanțat de peste un deceniu de filiala regională a Gazprom și a beneficiat de sprijinul direct al autorităților locale. Fostul guvernator al regiunii, implicat în dezvoltarea clubului, a fost sancționat de Statele Unite pentru că a sprijinit mobilizarea Rusiei în războiul împotriva Ucrainei.

Orenburg nu este un club cu un proprietar privat obișnuit. Sponsorul principal și proprietarul „de facto” este o subsidiară a Gazprom

FK Orenburg este înregistrat ca organizație autonomă non-profit – ANO –, o formă juridică fără acționari clasici, în care finanțarea poate proveni din sponsorizări, contribuții și alte surse ale organizației. Datele publice indică pentru club încasări operaționale de peste două miliarde de ruble în 2024.

Site-ul oficial al clubului prezintă compania Gazprom Dobycha Orenburg drept sponsor general. Compania este filiala regională a grupului Gazprom și desfășoară activități de extracție și procesare a gazelor naturale. Relația continuă și în prezent: în 2026, clubul și sponsorul general au finalizat împreună reconstrucția stadionului pe care se pregătește academia FK Orenburg.

Dimensiunea istorică a finanțării este relevantă. În 2017, Gazprom Dobycha Orenburg a semnat cu clubul un contract de sponsorizare de 907 milioane de ruble, echivalentul a peste 13 milioane de euro la cursul din perioada respectivă. Banii erau plătiți pentru publicitate pe echipamente, stadion, autocar, materiale promoționale și platformele online ale clubului.

Legătura dintre FK Orenburg și Gazprom Dobycha Orenburg nu s-a limitat la un contract de sponsorizare. O investigație publicată de The Insider în 2024 arăta că mai mulți reprezentanți ai subsidiarei Gazprom făceau parte din structurile de conducere și supraveghere ale clubului. La acel moment, președintele FK Orenburg, Vasili Eremeakin, ocupa în paralel o funcție de director general adjunct la compania care finanța echipa.

Gazprom nu este supusă unei blocări totale a activelor în UE. Grupul este însă vizat de restricții financiare și sectoriale occidentale, iar alte companii importante din aceeași structură, precum Gazprom Neft și Gazprombank, se află sub sancțiuni mult mai severe.

FK Orenburg, tratat de autorități drept un proiect regional

Legătura clubului cu puterea regională nu s-a limitat la prezența oficialilor în tribune. Autoritățile regiunii Orenburg au intervenit direct pentru dezvoltarea infrastructurii și a academiei.

În 2021, după ce arena clubului nu îndeplinea condițiile pentru participarea în prima ligă, guvernatorul Denis Pasler a anunțat că autoritățile regionale vor reconstrui stadionul. Un an mai târziu, Pasler a semnat, alături de Federația Rusă de Fotbal și Ministerul Sportului, un acord pentru dezvoltarea fotbalului în regiune și a declarat că administrația lucrează împreună cu FK Orenburg la proiectul unei academii regionale.

Guvernatorul a intervenit și în chestiuni legate de autorizarea stadionului, a susținut proiectele sociale ale echipei și a descris FK Orenburg drept „mândria regiunii” după revenirea clubului în prima ligă rusă.

Legăturile FK Orenburg cu industria energetică rusă din regiune au și o componentă strategică. În noaptea de 24 iunie 2026, drone ucrainene au atacat complexul de procesare a gazelor și heliului din regiunea Orenburg. Fabricile atacate fac parte din grupul Gazprom, dar sunt exploatate de Gazprom Pererabotka, nu direct de Gazprom Dobycha Orenburg.

Fostul guvernator, sancționat pentru rolul în mobilizarea de război

Denis Pasler a condus regiunea Orenburg din 2019 până în martie 2025, când a fost mutat la conducerea regiunii Sverdlovsk.

Statele Unite l-au inclus pe lista de sancțiuni la 15 decembrie 2022, într-un grup de 29 de guvernatori ruși. Departamentul de Stat a explicat că acești oficiali regionali au supravegheat și aplicat recrutarea cetățenilor după ordinul de mobilizare emis de Kremlin pentru războiul împotriva Ucrainei. Un oficial american i-a descris atunci pe guvernatorii desemnați drept parte a „mașinăriei de război” a Rusiei.

Pasler este sancționat și de Regatul Unit, măsurile incluzând înghețarea activelor și interdicția de călătorie.

Cum pot ajunge banii din Rusia în România

Dinamo nu a comunicat prin ce bancă, în ce monedă și prin ce circuit financiar urmează să încaseze suma aferentă transferului lui Maxime Sivis.

În condițiile în care Uniunea Europeană a exclus numeroase bănci rusești din sistemul SWIFT și a interzis tranzacțiile cu mai multe instituții financiare din Rusia, Mediafax a întrebat clubul cum urmează să fie făcută plata și dacă există riscul ca transferul banilor să fie întârziat sau blocat.

Până la publicarea acestui material, Dinamo nu a oferit un răspuns.

Regulile europene interzic nu doar operațiunile directe cu entități sancționate, ci și punerea indirectă a fondurilor la dispoziția unor persoane sau companii aflate pe listele de sancțiuni ori controlate de acestea.

Precedentul care arată cum poate fi blocată plata unui transfer

Cazul West Ham–ȚSKA Moscova arată că înregistrarea sportivă a unui transfer și plata efectivă sunt două lucruri diferite.

West Ham avea de achitat clubului ȚSKA Moscova o tranșă din transferul lui Nikola Vlašić, dar a susținut că plata nu putea fi realizată legal din cauza sancțiunilor și a incertitudinilor privind proprietarii clubului și băncile indicate.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv a stabilit că datoria nu dispare, dar că plata poate fi suspendată până la obținerea unei autorizații sau până la modificarea sancțiunilor. Instanța a constatat că nu existau, la momentul respectiv, alte rute legale disponibile pentru trimiterea banilor.

În cazul Sivis, direcția banilor este inversă – din Rusia către România -, însă riscul bancar este asemănător: o tranșă poate fi respinsă sau blocată dacă banca emitentă ori unul dintre intermediari intră sub sancțiuni.

Mediafax a contactat conducerea clubului Dinamo pentru detalii privind transferal

Mediafax a transmis conducerii Dinamo o serie de întrebări referitoare la entitatea care va efectua plata, banca și circuitul financiar folosite, verificările de conformitate realizate și eventualele garanții în cazul în care transferul banilor este întârziat sau blocat