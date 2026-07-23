UE adoptă al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Sunt vizate băncile, energia și industria militară

„Acest pachet limitează și mai mult capacitatea Rusiei de a-și finanța războiul ilegal și de a lansa atacuri asupra civililor și infrastructurii civile din Ucraina. Economia Rusiei se află într-un proces de încetinire bruscă, iar sancțiunile UE au izolat efectiv Rusia de sistemul financiar global”, a transmis Comisia Europeană.

Potrivit Executivului european, bugetul Rusiei „se află sub o presiune tot mai mare, peste două treimi din activele lichide ale fondului său suveran de investiții fiind epuizate de la începutul războiului”.

Noile sancțiuni vizează în principal energia, serviciile financiare, inclusiv sectorul cripto, comerțul și complexul militar-industrial rus.

În domeniul energetic, UE a decis să mențină până în iulie 2027 plafonul de preț pentru petrolul rusesc, a extins restricțiile asupra infrastructurii energetice și a adăugat alte 41 de nave din „flota fantomă” pe lista sancțiunilor.

„UE continuă să vizeze infrastructura critică ce susține mașina de război militară și economică a Rusiei”, se arată în comunicat.

Pachetul înăsprește și sancțiunile financiare

Peste 100 de bănci rusești sunt acum supuse interdicțiilor de tranzacționare. UE introduce noi restricții pentru platformele și serviciile de criptoactive din țări terțe, despre care consideră că facilitează ocolirea sancțiunilor.

Statele membre au convenit, totodată, asupra unui acord care deschide calea unei interdicții de intrare în UE pentru combatanții și foștii combatanți ai armatei ruse și ai altor grupări care participă la războiul împotriva Ucrainei. Măsura va intra în vigoare după adoptarea actelor de punere în aplicare și aprobarea Consiliului UE.

Pachetul extinde și lista sancțiunilor individuale

„Pachetul de astăzi conține 218 noi desemnări, inclusiv 48 de persoane și 170 de entități – cel mai mare număr de la începutul războiului”, precizează Comisia Europeană.

Noile desemnări vizează, între altele, 94 de bănci și instituții financiare, companii din industria militară rusă, entități implicate în transportul petrolului prin „flota fantomă”, precum și firme din sectoarele petrolului, aurului și diamantelor. În plus, 51 de entități din Rusia, China, Turcia, Kârgâzstan, India, Kazahstan și Emiratele Arabe Unite au fost incluse pe lista celor acuzate că sprijină industria militară rusă sau facilitează eludarea sancțiunilor UE.