Ion Sterian, directorul general al Transgaz, s-a întâlnit vineri, cea de-a doua zi a vizitei de lucru în județul Maramureș, la invitația lui Gabriel-Valer Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș, cu primarii unităților administrativ teritoriale din Țara Codrului, după ce au monitorizat stadiul obiectivelor de investiții ale companiei.

Transgaz, prima multinațională a României, fiind operatorului național de sistem și transport al gazelor naturale atât din România și din Republica Moldova, este o companie controlată de stat, prin Secretariatul General al Guvernului (SGG), care are pachetul majoritar de 58,5% din acțiuni, deține statutul de monopol în transportul gazelor naturale din România și vehiculează circa 90% din totalul gazelor naturale consumate.

La întâlnirea de lucru cu primarii UAT-urilor din Țara Codrului au participat, alături de Ion Sterian și Gabriel Zetea, de Mircea Man, secretar general al Autorității Naționale pentru Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), și prefectul județului Maramureș, Rudolf Stauder, parlamentari din zonă precum și reprezentanți ai altor autorități interesate de investiile strategice în dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale din această zonă.

Cu această ocazie, atât Gabriel-Valer Zetea, cât și Rudolf Stauder au mulțumit șefului Transgaz pentru întregul sprijin acordat de-alungul timpului județului Maramureș, prin investițiile realizate de Transgaz în această parte a țării, investiții destinate dezvoltării infrastructurii de transport gaze naturale și alimentării cu gaze naturale a localităților, îmbunătățirii condițiilor și standardelor de viață ale locuitorilor, potrivit comunicatului companiei.

Oficialii județului au subliniat încă odată importanța strategică a creșterii gradului de racordare la rețeaua de distribuție precum și necesitatea obținerii de finanțări pentru realizarea acesteia, astfel încât județul Maramureș să depășească procentul actual de racordare la gaze.

Ion Sterian în cadrul întâlnirii de lucru cu primarii UAT-urilor din Țara Codrului importanța strategică a companiei Transgaz în dezvoltarea durabilă și modernizarea infrastructurii de transport gaze naturale, investițiile efectuate în această zonă a țării în scopul dezvoltării alimentării cu gaze naturale a localităților și creșterea nivelului calității vieții locuitorilor din zona de Sud-Vest a județului Maramureș.

Șeful Transgaz a subliniat faptul că investiția privind conducta de transport gaze naturale pe direcția Ulmeni – Ariniș – Băsești, în valoare de 14 milioane lei (aprox.2,7 milioane euro), lungime 13,8 km și capacitate de transport de 6.600 mc/h (58 mil. mc/an), necesară pentru alimentarea cu gaze naturale a fost oportună pentru întreaga zonă contribuind la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin înlocuirea combustibililor fosili solizi și lichizi utilizați, respectiv la realizarea de economii în bugetul familiilor, prin reducerea efortului financiar privind încălzirea, prepararea hranei și a apei calde.

De asemenea, prin această investiție, s-au creat posibilități de câștiguri suplimentare pentru locuitorii zonei prin atragerea de investitori şi valorificarea superioară a masei lemnoase și s-a ridicat gradul de confort al locuitorilor și a crescut potenţialului turistic și de agrement.

Prin realizarea și punerea în funcțiune la începutul anului 2026 a acestei conducte, se asigură alimentarea cu gaze naturale a unui număr de aproximativ 7.168 de locuitori, 3.049 de gospodării, 43 de instituții publice (școli, primării, grădinițe, biserici, dispensare, cămine culturale, cabinete medicale, etc) și cca. 45 de agenți economici și consumatori industriali.

La rândul său, Mircea Man, secretarul general al ANRE, a subliniat și cu acest prilej, faptul că rețeaua de transport gaze naturale a județului Maramureș este una dezvoltată, dat fiind faptul că a existat și există un management performant al acestei dezvoltări, o strategie investițională clară în ceea ce privește sectorul energetic, că au fost depuse și se depun în contiunare eforturi susținute de către toți factorii decizionali, pentru ca aceasta să permită dezvoltarea economico-socială durabilă a județului și obținerea finanțărilor atât de necesare, menționând totodată că din partea ANRE vor beneficia de toată deschiderea în soluționarea problemelor.

Amplasamentul obiectivului conducta de transport gaze naturale pe direcția Ulmeni – Ariniș – Băsești se află pe teritoriul administrativ al județului Maramureș, pe raza următoarelor unități administrativ teritoriale: Ariniș, Asuaju de Sus, Băița de Sub Codru, Băsești, Bicaz, Oarța de Jos, au transmis oficialii Transgaz.