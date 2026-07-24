ELCEN intensifică pregătirile pentru sezonul rece. Care sunt investițiile prioritare în CET-uri

Electrocentrale București (ELCEN) desfășoară un amplu program de pregătire a centralelor pentru sezonul rece 2026-2027, în paralel cu implementarea investițiilor destinate modernizării infrastructurii de producere a energiei termice și electrice, au transmis reprezentanții companiei, precizând că obiectivul este asigurarea continuității și siguranței alimentării cu energie termică pentru București, precum și menținerea stabilității Sistemului Energetic Național în perioada de consum maxim.

De amintit că, în urma incendiilor recente, în paralel cu măsurile temporare adoptate pentru limitarea impactului asupra consumatorilor interni afectați, ELCEN implementează programul de măsuri pentru refacerea instalațiilor electrice avariate din CTE București Vest.

Potrivit oficialilor, în data de 19 iunie 2026, compania a anunțat demararea procedurilor de achiziție în regim de urgență pentru refacerea instalațiilor electrice afectate și pentru înlocuirea echipamentelor distruse în urma celor două incendii. Oficialii ELCEN anunțau recent că programul de lucrări vizează repunerea în funcțiune a centralei în vederea asigurării funcționării în condiții normale în sezonul rece 2026–2027, estimată în perioada 15 octombrie – 15 noiembrie 2026.

Mentenanță riguroasă și pregătirea echipamentelor pentru iarnă

În paralel cu investițiile, ELCEN desfășoară programul anual de revizii tehnice, mentenanță și reparații în toate centralele, în vederea pregătirii sezonului rece. Se lucrează etapizat, nu simultan.

Potrivit companiei, lucrările sunt realizate conform manualelor de mentenanță și programelor de revizie care impun verificări periodice ale instalațiilor, având ca obiectiv menținerea funcționării în condiții de siguranță, eficiență și continuitate.

Pe parcursul verii sunt executate lucrări de întreținere, reparații, înlocuiri ale componentelor uzate, verificări și testări ale instalațiilor tehnologice și ale sistemelor de automatizare, protecție și siguranță. Aceste intervenții sunt esențiale pentru prevenirea avariilor și pentru asigurarea funcționării optime a echipamentelor în perioada de consum maxim din sezonul rece.

În prezent, centralele ELCEN funcționează în regim de vară, adaptat necesarului redus de energie termică pentru prepararea apei calde menajere:

CTE București Sud și CTE Grozăvești sunt în exploatare și produc agent termic pentru prepararea apei calde menajere;

CTE Progresu și CTE București Vest se află în rezervă.

„ELCEN urmărește să intre pregătită tehnic în sezonul rece, cu echipamente revizuite, stocuri și contracte care permit funcționarea în condiții de siguranță. În spatele acestui efort se află echipele noastre de ingineri, tehnicieni și operatori, care lucrează permanent pentru a menține în funcțiune instalații aflate, în multe cazuri, dincolo de durata lor de viață proiectată. Profesionalismul și responsabilitatea lor reprezintă unul dintre pilonii securității energetice a Bucureștiului”, au transmis oficialii ELCEN.

Optimizarea capacității de producție: modernizare prin cazane de apă fierbinte (CAF)

„Creșterea siguranței alimentării cu energie termică în București reprezintă o prioritate strategică pentru ELCEN. În acest sens, compania implementează investiții menite să consolideze fiabilitatea capacităților existente și să suplimenteze capacitatea de producție, în special pentru acoperirea vârfurilor de consum din sezonul rece, în condiții de eficiență și conformitate cu standardele de mediu”, au adăugat oficialii companiei.

CAF (cazan de apă fierbinte) nou la CTE București Sud

La CTE București Sud este în derulare contractul de proiectare și execuție pentru modernizarea unui cazan de apă fierbinte (CAF) cu capacitatea de 100 Gcal/h, alimentat cu gaze naturale. Investiția, în valoare de 29,393 milioane lei fără TVA, are termen de finalizare la 31 decembrie 2026, iar în prezent a atins un grad de realizare de aproximativ 46%.

CAF (cazan de apă fierbinte) nou la CTE Progresu

Proiectul de 100 Gcal/h vizează asigurarea producției de energie termică în perioadele de vârf de consum, suplimentând producția de energie termică în cadrul CTE Progresu. A fost aprobată documentația tehnică și urmează să se lanseze procedura de achiziție.

Modernizarea acestor instalațiil va conduce la reducerea emisiilor poluante, creșterea disponibilității în exploatare, diminuarea costurilor de operare și mentenanță și, mai ales, la suplimentarea capacității de producție.

Pe lângă modernizarea echipamentelor existente, ELCEN continuă implementarea proiectelor strategice de investiții pentru construirea a trei centrale noi de cogenerare de înaltă eficiență pe gaze naturale (pregătite și pentru integrarea hidrogenului), proiecte finanțate prin Fondul pentru Modernizare:

CTE București Sud (275 MWe și 214 MWt)

CTE Progresu (74,2 MWe și 72,8 MWt)

CTE Grozăvești (32,5 MWe și 41 MW).

Realizarea acestor trei CET-uri noi reprezintă pilonul central al tranziției energetice a Bucureștiului, asigurând energie eficientă și sigură pentru deceniile următoare.

Provocările financiare ale ELCEN

Dincolo de pregătirea tehnică, ELCEN continuă să se confrunte cu o provocare majoră generată de dezechilibrele financiare existente în lanțul de termoficare.

Compania are de recuperat de la CM Termoenergetica București creanțe în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de lei, reprezentând facturi neachitate aferente perioadei noiembrie 2025 – mai 2026, din care aproximativ jumătate, respectiv peste 730 de milioane de lei, reprezintă subvenția neachitată de către Primăria Municipiului București.

Cu toate acestea, datorită unui management financiar prudent și menținerii profitabilității companiei, precum și datorită eforturilor echipelor de specialiști din centrale, ELCEN își desfășoară activitatea în condiții normale, asigurând în prezent producerea energiei termice pentru alimentarea cu apă caldă a peste 1,2 milioane de locuitori ai Capitalei.

„Totuși, trebuie să fim realiști. Securitatea energetică nu poate fi susținută exclusiv prin efort operațional. Ea depinde de investiții consistente, de stabilitate financiară și de o abordare integrată la nivelul întregului sistem de termoficare. Modernizarea ELCEN nu este doar un proiect de infrastructură, ci o obligație strategică pentru București și pentru România. Compania își va continua activitatea cu aceeași responsabilitate și determinare, însă reziliența pe termen lung a sistemului energetic presupune investiții, coerență și asumare din partea tuturor actorilor implicați”, au transmis vineri oficialii ELCEN.

Stadiul preluării ELCEN de către PMB

De amintit că, la începutul lunii iunie, primarul general Ciprian Ciucu a primit acordul Consiliului General pentru a gestiona preluarea companiei ELCEN de la Ministerul Energiei.

Decizia a urmat unui memorandum cu această temă adoptat de Cabinetul Bolojan pe 28 mai.

Într-o postare de vineri, Ciprian Ciucu a amintit de datoria de 1,5 miliarde de lei a Termoenergetica, drept exemplu al efectelor unor decizii și litigii moștenite din ultimii 20 de ani, care generează obligații financiare de zeci de milioane de lei. Potrivit lui Ciucu, PMB achită eșalonat aproximativ 150 de milioane de lei pe lună pentru stingerea acestor obligații.

Potrivit datelor publice, ELCEN este cel mai mare producător de energie termică din România (40%) şi este principalul furnizor de agent termic pentru sistemul de termoficare din București (90%), cu o cotă de piață de energie electrică livrată în rețele la nivel național de aproximativ 4%. Compania asigură căldură în sistem centralizat pentru aproximativ 550.000 de apartamente din Capitală și 5,3% din energia electrică produsă la nivel național.

ELCEN, la care Ministerul Energiei deține 97,51% din acţiuni, alături de SNGN Romgaz (2,49%), este proprietarul celor patru termocentrale în Bucureşti, cu o putere electrică instalată de 636,25 MW și puterea termică de 4.375,25 Gcal/h, respectiv CET Vest, CET Sud, CET Grozăvești și CET Progresu.

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti SA, succesoarea RADET, este, din 1 decembrie 2019, operatorul regional al serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti–Ilfov și are în exploatare sistemul de transport şi distribuţie (954,09 km conducte – reţele termice primare și 2.963,3 km conducte – reţele termice secundare), pe lângă alte peste 1.000 de puncte termice, staţii centralizatoare sau centrale termice de cvartal.