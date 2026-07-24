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Ministerul Energiei a plătit 157 de milioane de euro prin PNRR în 2026. Alte 114 milioane sunt în așteptare

Ministerul Energiei anunță că a efectuat plăți de peste 157 de milioane de euro către beneficiarii proiectelor finanțate prin PNRR de la începutul anului 2026. În prezent, alte 66 de cereri de transfer, în valoare de aproape 114 milioane de euro, sunt în curs de procesare.
Ministerul Energiei a plătit 157 de milioane de euro prin PNRR în 2026. Alte 114 milioane sunt în așteptare
Sursa foto: Ministerul Energiei/Facebook
Alexandra-Valentina Dumitru
24 iul. 2026, 16:44, Economic
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Ministerul Energiei a prezentat, vineri, situația actualizată a plăților efectuate și a cererilor de transfer aflate în procesare pentru proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit instituției, în anul 2026 au fost efectuate plăți de peste 157 de milioane de euro către beneficiarii proiectelor finanțate prin PNRR. Totodată, în perioada 20-24 iulie au fost autorizate și achitate nouă cereri de transfer, în valoare totală de 15,54 milioane de euro.

De la începutul implementării programului, valoarea cumulată a plăților către beneficiari a ajuns la aproximativ 370 de milioane de euro.

În același timp, Ministerul Energiei are în procesare 66 de cereri de transfer, cu o valoare totală de aproximativ 113,88 milioane de euro. Dintre acestea, 26 de dosare, în valoare de 57,78 milioane de euro, au fost depuse în 2025, iar alte 40 de dosare, în valoare de aproximativ 56,10 milioane de euro, au fost depuse în 2026.

Instituția precizează că au fost adoptate măsuri pentru prelungirea termenelor de implementare a proiectelor, astfel încât beneficiarii să poată utiliza întreaga perioadă de eligibilitate prevăzută de regulamentul european.

De asemenea, toate vizitele de monitorizare pentru proiectele care au depus cereri finale de transfer vor fi finalizate până la sfârșitul lunii iulie. Ministerul mai anunță că autorizarea cererilor finale de transfer va putea fi realizată și pe baza notificărilor de punere sub tensiune, etapă în care investițiile finanțate prin PNRR sunt considerate finalizate.

Ministerul Energiei susține că va continua procesarea cu celeritate a cererilor de transfer și sprijinirea beneficiarilor, apreciind că ritmul plăților reflectă progresul investițiilor din sectorul energetic și contribuie la modernizarea infrastructurii energetice din România.

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