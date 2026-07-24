Primăria Sectorului 3 testează un robot electric „silențios” de tuns iarba

„Se descurcă bine pe teren denivelat și în vegetație înaltă, unde utilajele obișnuite ajung mai greu. Fiind electric, nu produce emisii și lucrează mult mai silențios decât utilaje pe benzină, ceea ce contează mai ales în proximitatea blocurilor”, a precizat Primăria Sectorului 3, într-o postare pe Facebook.

Reprezentanții Primăriei de sector au mai precizat că aceștia caută soluții „pentru a lucra mai repede și mai eficient” pentru a tăia suprafețe mari de iarbă din sector.

„Urmărim cum se comportă în condiții reale de lucru și tragem concluziile după perioada de testare”, au conchis reprezentanții primăriei.

Pe rețelele sociale, anunțul dat de Primărie a stârnit indignare. Unii dintre Bucureșteni s-au declarat nemulțumiți cu privire la modul în care administrația locală alege să cheltuie bani pe roboți care taie iarba. Alții au luat în derâdere anunțul afirmând că după robotul silențios, echipele intervin cu „suflante zgomotoase pe benzină”.

Au mai fost și cetățeni care s-au declarat nemulțumiți de lipsa curățeniei de pe trotuarele din sector.