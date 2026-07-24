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Grupul auto Volkswagen a înregistrat o scădere a profitului net cu aproape o treime

Gigantul auto Volkswagen a înregistrat o scădere a profitului net cu aproape o treime în al doilea trimestru, afectat atât de cheltuieli excepționale substanțiale, cât și de o prăbușire a pieței chineze, a anunțat compania vineri într-un comunicat.
Grupul auto Volkswagen a înregistrat o scădere a profitului net cu aproape o treime
Sursa foto: Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
24 iul. 2026, 10:02, Economic
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Profitul operațional al grupului (-9,5%) a fost afectat în mod semnificativ de o pierdere de 500 de milioane de euro cauzată de oprirea producției SUV-ului complet electric ID.4 în Statele Unite. Din aprilie până în iunie, profitul net al grupului german a ajuns la 1,54 miliarde de euro, tras în principal de o scădere drastică a vânzărilor de vehicule în China, unde Volkswagen se confruntă cu o concurență acerbă din partea producătorilor locali, potrivit Le Figaro.

„Mediul rămâne extrem de solicitant pentru industria auto: crize geopolitice, conflicte comerciale, cerințe de reglementare stricte, piețe volatile și concurență sporită”, a transmis directorul general al Volkswagen, Oliver Blume, citat în comunicatul de presă.

În aceste condiții dificile, compania și-a redus previziunile de creștere a veniturilor pentru 2026 la o valoare cuprinsă între -3% și 0%, în loc de 0% până la +3%, cât se preconiza inițial. Volkswagen și-a menținut însă marja operațională țintă, un indicator cheie al profitabilității, între 4% și 5,5%. În prima jumătate a anului, aceasta s-a situat la 3,8%.

Plan drastic de reducere a costurilor

Trăind cei mai grei ani de la perioada premergătoare crizei Covid-19, Volkswagen este angajată de câteva luni într-un plan drastic de reducere a costurilor, în speranța revenirii la profitabilitate. La mijlocul lunii iulie, Oliver Blume le-a spus angajaților săi că ar putea fi eliminate încă 50.000 de locuri de muncă, stârnind indignarea puternicului sindicat IG Metall. În prima jumătate a anului, în China, unde producătorii locali reușesc să ofere vehicule avansate din punct de vedere tehnologic, în special electrice, la prețuri accesibile, vânzările grupului au scăzut cu 31,6%.

Volkswagen se confruntă, de asemenea, cu dificultăți în Statele Unite, unde livrările sale au scăzut cu 7,4% în primele șase luni ale anului, în principal din cauza tarifelor vamale. Compania se bazează pe piața europeană pentru redresarea sa, unde portofoliul de comenzi pentru vehicule complet electrice s-a dublat față de anul precedent.

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