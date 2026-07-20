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A început Programul Rabla Auto 2026

Administrația Fondului pentru Mediu a dat luni, la ora 10:00, startul Programului Rabla Auto 2026 pentru persoanele fizice. Înscrierea se realizează exclusiv online.
A început Programul Rabla Auto 2026
MIHAELA COJOCARIU / MEDIAFAX FOTO
Laurentiu Marinov
20 iul. 2026, 10:17, Social
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Cea mai așteptată sesiune de finanțare destinată înnoirii parcului auto din România, Programul Rabla Auto 2026, a debutat luni dimineață.
Potrivit Administrației Fondului pentru Mediu, perioada de înscriere este între 20 iulie 2026, ora 10:00 – 31 decembrie 2026, ora 23:59 sau până la epuizarea bugetului.

Într-o postare pe Facebook, șeful AFM a precizat că solicitanții au la dispoziție un material video informativ, pentru a facilita înscrierea în aplicație.

„Am pus la dispoziția cetățenilor un material video informativ care prezintă, într-o manieră clară și accesibilă, pașii necesari pentru înscrierea persoanelor fizice în aplicația programului. Obiectivul nostru este de a asigura un proces de înscriere cât mai transparent, oferind tuturor solicitanților informațiile necesare pentru parcurgerea corectă și eficientă a procedurilor”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.
Buget total alocat programului de anul acesta este de 300 de milioane de lei.
Valoarea ecotichetelor:
18.500 lei – autoturisme 100% electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 lei – autoturisme plug-in hybrid și motociclete electrice;

12.000 lei – autoturisme hybrid;

10.000 lei – autoturisme cu motor termic (inclusiv GPL/GNC) și motociclete.

Înscrierea se realizează exclusiv online, prin intermediul site-ului oficial https://inscrierionline.afm.ro/

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