Regula de 50% care îți spune dacă merită să mai repari mașina sau să o vinzi

Pentru cei care nu au mai cumpărat o mașină de ani buni, decizia de a o înlocui pe cea veche nu este deloc simplă. Experți citați de CNBC explică pașii care ajută la o decizie financiară corectă.

Mașinile noi costă acum cu aproximativ 15.000 de dolari mai mult decât în urmă cu un deceniu. Rata lunară medie pentru o mașină nouă cumpărată în rate a crescut la 773 de dolari, conform datelor Edmunds.

În același timp, mașinile rezistă mai mult ca niciodată, ceea ce le dă șoferilor un motiv în plus să evite o achiziție nouă. Totuși, chiar și cele mai fiabile mașini se defectează, iar întrebarea costisitoare rămâne: păstrezi sau înlocuiești vehiculul?

Regula de 50%, primul pas în decizie

Potrivit Asociației Americane a Automobilistilor (AAA), o factură de reparații care se apropie de jumătate din valoarea vehiculului merită analizată mai atent. Spre exemplu, o mașină evaluată la 8.000 de dolari care are nevoie de o reparație de 4.000 de dolari ar trebui reevaluată financiar.

Întrebat despre acest reper, Ivan Drury, director de analiză la Edmunds, a spus că este un bun punct de plecare. Alți experți avertizează însă că regula nu trebuie tratată ca motiv automat de înlocuire, pentru că o reparație majoră poate prelungi cu ani durata de viață a unei mașini fiabile.

Referitor la acest aspect, Alan Gelfand, mecanic, a spus că o singură reparație nu înseamnă neapărat sfârșitul mașinii. El a adăugat că o factură mare poate fi, totuși, un semnal să faci un pas înapoi și să-ți evaluezi opțiunile.

Cât de mult mai ai încredere în mașina ta

Întrebat ce ar trebui să facă șoferii în acest moment, Gelfand a spus că e momentul să lași emoțiile deoparte și să iei cea mai înțeleaptă decizie financiară. Următorul pas este să stabilești dacă reparația e o problemă izolată sau parte dintr-un tipar mai larg.

Drury a explicat că, dacă defecțiunea e izolată, la cutia de viteze sau aer condiționat, poți continua să conduci mașina. Dar dacă reparațiile costisitoare continuă să se adune, vehiculul devine mai mult o problemă decât merită.

Gelfand a precizat că o reparație majoră e acceptabilă dacă rezolvă problema și redă încrederea în mașină. Dacă, în schimb, cheltuielile se adună și încrederea nu se mai întoarce, este timpul să te gândești la înlocuire.

Pentru Drury, decizia nu ține doar de costurile reparațiilor. El consideră că deținerea unei mașini e ca o relație personală, în care încrederea contează cel mai mult. Kilometrajul, spune el, poate fi înșelător: unii oameni renunță la încredere la 45.000 de mile, alții abia la 245.000.

Cum faci, de fapt, calculul

Jeff Judge, planificator financiar certificat la Chesapeake Financial Planners, recomandă să compari costul total de deținere, nu doar ratele lunare. Calculatoarele online de credit auto ajută la estimarea finanțării, dar trebuie incluse și reparațiile și asigurarea.

Judge a mai spus că trebuie luate în calcul soldul rămas al creditului și valoarea de revânzare a mașinii vechi. Pentru cei cu mașina achitată integral, calculul e mai simplu: aduni facturile de reparații din ultimul an și le compari cu costul unui vehicul nou.

Potrivit lui Judge, un autovehicul achitat integral are o singură menire: să te coste mai puțin decât alternativa. În ziua în care nu mai face asta, și-a îndeplinit rolul, a explicat el. O parte din acest proces, a adăugat Judge, constă mereu într-o estimare fundamentată.