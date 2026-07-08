Dacia lansează Striker, cel mai mare și mai elegant model al său. Mașina de familie va costa sub 25.000 de euro

Noul model a fost prezentat la începutul lunii iulie, la Milano, în cadrul unui eveniment internațional la care a participat și ProMotor. Potrivit sursei citate, Dacia Striker este gândită ca o alternativă la SUV-urile compacte, combinând elemente de break, berlină și SUV.

Striker are o lungime de 4,62 metri, o înălțime de 1,53 metri și o gardă la sol de până la 20 cm în versiunea cu tracțiune integrală. Prin aceste dimensiuni, modelul este mai apropiat de un break, dar păstrează aspectul robust specific mărcii Dacia.

Mașină de familie cu preț sub 25.000 de euro

Dacia spune că noul model face parte din strategia mărcii până în 2030 și are rolul de a crește vânzările în segmentul C. Constructorul mizează pe clienții care caută o mașină de familie spațioasă, eficientă și cu costuri reduse de utilizare.

Prețul de pornire anunțat pentru Dacia Striker va fi sub 25.000 de euro.

Modelul introduce și o nouă identitate vizuală, cu semnătură luminoasă LED în formă de „T”, atât în față, cât și în spate. Jantele sunt de 17 sau 18 inci, iar opțional pot fi comandate și unele de 19 inci. Dacia anunță și un coeficient aerodinamic Cx de 0,29, obținut prin optimizarea formei caroseriei și a părții din spate.

La interior, Striker vine cu un ecran multimedia de 10,1 inci, disponibil standard pe toată gama. În funcție de echipare, sistemul poate include navigație, actualizări ale hărților timp de 8 ani și sistem audio Arkamys 3D cu 6 difuzoare.

Dacia a folosit și materiale reciclate pentru noul model. Potrivit ProMotor, anumite elemente ale planșei de bord și ale portierelor conțin până la 80% polipropilenă reciclată. Constructorul renunță complet la pielea naturală și la ornamentele cromate.

Portbagajul are un volum de până la 600 de litri. Versiunile superioare primesc un planșeu modular și un sistem care permite rabatarea banchetei direct din portbagaj. Dacia va oferi și un portbagaj de plafon de 480 de litri.

Trei motorizări electrificate și o premieră cu tracțiune integrală

Striker va fi disponibil doar cu motorizări electrificate. Versiunea de bază este mild hybrid-G 140, cu motor turbo de 1,2 litri pe benzină și GPL, asistat de un sistem mild-hybrid de 48 V.

A doua variantă este Hybrid 155, cu motor pe benzină de 1,8 litri, două motoare electrice și o baterie de 1,4 kWh. Dacia susține că, în oraș, mașina poate rula până la 80% din timp în modul electric.

Cea mai importantă noutate este versiunea Hybrid 150 4×4. Aceasta folosește un motor termic de 140 CP pe puntea față și un motor electric de 31 CP pe puntea spate. Sistemul oferă tracțiune integrală inteligentă și cinci moduri de rulare.

Dacia Striker va concura cu modele precum Skoda Octavia Combi și Volkswagen Golf Variant. Constructorul mizează însă pe un preț mai mic, spațiu generos și motorizări electrificate.

Dotări moderne de siguranță

Striker respectă noile cerințe europene GSR2 și vine standard cu frânare automată de urgență, asistență pentru menținerea benzii, recunoașterea indicatoarelor rutiere, pilot automat adaptiv și cameră pentru mersul înapoi. Opțional sunt disponibile monitorizarea unghiului mort, cameră video Multi View și sisteme suplimentare pentru deplasarea în marșarier. Un buton dedicat, denumit My Safety, permite personalizarea rapidă a sistemelor ADAS la fiecare pornire a mașinii.

Prin Striker, Dacia încearcă să demonstreze că un automobil de familie nu trebuie să fie un SUV pentru a oferi spațiu, tehnologie și eficiență. Noul model va avea o misiune importantă în strategia mărcii pentru segmentul C.