Primele imagini cu noul model Dacia! Striker a fost fotografiat pe șoselele din România | EXCLUSIV

Două prototipuri puternic camuflate ale viitorului model Dacia Striker au fost surprinse în trafic pe autostradă, în județul Argeș, în apropiere de uzina de la Mioveni, relatează Promotor. Imaginile realizate în timpul testelor arată un model aflat într-un stadiu avansat de dezvoltare, semn că lansarea oficială ar putea fi tot mai aproape.

Deși caroseria este acoperită aproape complet, proporțiile și anumite detalii vizibile indică o legătură cu conceptul prezentat anterior de Dacia. Comparând imaginile din trafic cu randările oficiale, diferențele par mai mici decât s-ar fi așteptat inițial, ceea ce sugerează că designul este aproape definitivat.

Detalii de design vizibile sub camuflaj

Privit din lateral, prototipul păstrează proporțiile și linia generală a conceptului, scrie Promotor. Plafonul coboară ușor spre spate, iar partea posterioară are un aspect robust, specific unui crossover compact de familie.

Se remarcă și forma montantului C, care este foarte apropiată de cea din imaginile oficiale, dar de asemenea și mânerele portierelor, care par neschimbate față de varianta de prezentare.

Partea frontală oferă cele mai interesante indicii. Blocurile optice păstrează aceeași structură, iar poziționarea grilei și a logo-ului este aproape identică cu cea a versiunii oficiale. Prizele de aer inferioare și designul barei frontale confirmă aceeași direcție estetică, ceea ce înseamnă că proiectul a trecut de etapa marilor modificări și se apropie de forma finală.

Un SUV important pentru gama Dacia

Din informațiile disponibile până acum, Dacia Striker ar urma să fie poziționată peste Dacia Duster, intrând în segmentul C-SUV, unul dintre cele mai competitive din Europa, scrie Promotor. Dimensiunile mai mari și designul mai angular susțin această creștere în clasament.

Imaginile surprinse pe autostradă indică însă un proiect ajuns într-o fază avansată de testare. Dacă ritmul dezvoltării continuă, lansarea oficială a noii Dacia Striker ar putea avea loc mai devreme decât estimările inițiale.

