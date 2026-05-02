Un bărbat care mergea pe A1, sancționat de polițiști

Bărbatul mergea pe breteaua de acces spre Autostrada A1, la kilometrul 115. Acesta a fost observat de polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrăzi.

Aceștia l-au legitimat pe bărbat, constatând că este din comuna Bogați, județul Argeș. Bărbatul s-a înfuriat și la început să le adreseze polițiștilor injurii și expresii jignitoare.

El a fost sancționat de polițiști, atât pentru că a mers pe autostradă, cât și din cauza injuriilor adresate oamenilor legii.

„Ca urmare a împrejurărilor depistării și a comportamentului manifestat, față de bărbatul în cauză au fost aplicate două sancțiuni contravenționale, dintre care una conform OUG 195/2002R privind circulația pe drumurile publice, ca urmare a circulației în calitate de pieton pe autostradă, respectiv conform Legii 61/1991R privind normele de conviețuire socială, ca urmare a proferării de injurii și expresii jignitoare”, potrivit IPJ Argeș.