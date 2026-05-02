ISU Sibiu: Un detaliu minor poate duce la o tragedie. De la ce a pornit incendiul în care trei locuințe au ars

„Astăzi, în localitatea Șura Mică, un incendiu violent a cuprins mai multe gospodării. În doar câteva momente, focul s-a extins cu repeziciune, amenințând tot ce întâlnea în cale. 3 case și 6 anexe au fost afectate de incendiu”, potrivit ISU Sibiu.
Pompierii sibieni au descris atmosfera de la fața locului.
„Oameni speriați, momente de panică, dar și o luptă contracronometru dusă de pompieri. În spatele acestor cifre sunt vieți, amintiri și oameni care au privit neputincioși cum totul se pierde”, transmite ISU Sibiu.
Incendiul care a devastat cele trei locuințe a pornit de la un scurtcircuit. Pompierii au îndemnat cetățenii să verifice instalațiile electrice din locuințe, dar și să nu folosească improvizații.
„Verificați instalațiile electrice! Nu improvizați! Nu ignorați semnele de pericol!
Un detaliu aparent minor poate duce la o tragedie. Prevenția nu e opțională. E diferența dintre „acasă” și „a fost odată”, transmite ISU Sibiu.
Reamintim că, recent, 32 de case au ars în satul satul Rucăreni, din comuna Soveja, județul Vrancea.
În urma incendiului, Guvernul a decis să acorde ajutoare sătenilor a căror case au fost distruse de flăcări.
Recent, premierul Ilie Bolojan
că o prioritate a Guvernului este aceea de a-i ajuta pe cetățeni să conștientizeze că încheierea unei polițe de asigurare pentru locuință este un demers „necesar”, pentru a putea beneficia de despăgubiri în caz de dezastru, afirmând că „aceste situații se pot întâmpla în multe localități din România”.