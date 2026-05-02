Prima pagină » Social » UPDATE: Incendiu de vegetație în Caraș-Severin. Elicopter Black Hawk, trimis să stingă focarele din Slatina-Timiș

UPDATE: Incendiu de vegetație în Caraș-Severin. Elicopter Black Hawk, trimis să stingă focarele din Slatina-Timiș

Un incendiu de vegetație uscată și pășune împădurită este în desfășurare în zona localității Ilova, comuna Slatina-Timiș, județul Caraș-Severin, unde flăcările afectează aproximativ 20 de hectare.
Trafic fluent pe A2 spre București. Șoferii se întorc fără probleme de pe litoral
Trafic fluent pe A2 spre București. Șoferii se întorc fără probleme de pe litoral
Raluca Turcan: Ilie Bolojan poate duce România pe un drum de creștere
Raluca Turcan: Ilie Bolojan poate duce România pe un drum de creștere
Faleza din fața Cazinoului din Constanța a devenit neîncăpătoare. Cât costă un bilet de intrare
Faleza din fața Cazinoului din Constanța a devenit neîncăpătoare. Cât costă un bilet de intrare
Trafic blocat pe A1 și DN1 după un incendiu și un accident rutier. Restricții majore anunțate de Poliția Română
Trafic blocat pe A1 și DN1 după un incendiu și un accident rutier. Restricții majore anunțate de Poliția Română
Imagini virale cu un cârd de rațe ajutat de un turist să treacă strada în Constanța
Imagini virale cu un cârd de rațe ajutat de un turist să treacă strada în Constanța
Andrei RachieruRadu Mocanu
02 mai 2026, 21:20, Social

UPDATE

Misiunea de stingere s-a încheiat, urmând să fie reluată în dimineața zilei de duminică.

„Incendiul se manifestă în continuare pe mai multe focare, suprafața totală afectată fiind de aproximativ 60 de hectare (20 ha în data de 01.05 și 40 ha în data de 02.05)”, transmit autoritățile.

La operațiuni au participat 45 de pompieri militari. În decursul operațiunii, elicopterul Black Hawk cu sistemul Bambi Bucket a efectuat 24 de aruncări cu apă, folosind 60 de tone de apă.

UPDATE

Elicopterul Black Hawk aparținând IGAv al MAI a efectuat recunoașterea zonei și a realizat primele aruncări de apă cu sistemul Bambi Bucket asupra focarelor.

Misiunea este în dinamică, iar echipajele, atât terestre, cat și aeriene depun eforturi pentru limitarea și lichidarea incendiului în cel mai scurt timp posibil.

Pompierii reamintesc că arderea vegetației uscate este interzisă și sancționată conform legislației în vigoare.

„Facem apel la responsabilitate și la respectarea măsurilor de prevenire, pentru a evita producerea unor astfel de situații care pot pune în pericol comunitățile și mediul înconjurător”, transmit pompierii.

Știrea inițială

Potrivit autorităților, incendiul se manifestă pe mai multe focare, cu degajări semnificative de fum, iar intervenția este îngreunată de terenul accidentat.

Incendiul a fost semnalat încă din cursul zilei de vineri, când pompierii din cadrul Detașamentului Caransebeș au intervenit pentru limitarea și stingerea focarelor. Odată cu lăsarea întunericului, forțele s-au retras în siguranță.

Sâmbătă dimineață, intervenția a fost reluată și suplimentată. La fața locului au fost mobilizați peste 45 de pompieri militari din subunitățile Caransebeș, Reșița și Oravița.

Pompierii acționează cu suflante, vermorele, pliciuri și drujbe, iar în sprijinul acestora intervin și câțiva localnici.

Pentru gestionarea situației, autoritățile au solicitat și un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al MAI, echipat cu sistem Bambi Bucket pentru stingerea incendiilor.

Intervenția aeriană se desfășoară simultan cu acțiunile echipajelor terestre, care încearcă să limiteze extinderea focarelor și să lichideze incendiul.

Misiunea este în dinamică, iar autoritățile monitorizează permanent evoluția incendiului.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Pensionar și condamnat penal, nașul de căsătorie al lui Sorin Grindeanu este ”consultant” la o firmă deținută de Hidroelectrica
G4Media
SONDAJ CURS: 58% dintre români cer demisia premierului Ilie Bolojan. Pe cine ar vota la alegerile parlamentare
Gandul
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Cancan
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport
Dorinel Umbrărescu a adus 5.000 de oameni pe A7, lucrează non-stop și s-a angajat să livreze ceea ce experții consideră imposibil. „Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins” I VIDEO
Libertatea
Calcul caloric. Ce îngrașă mai mult: 2 mici + cartofi prăjiți sau 5 mici (fără cartofi)?
CSID
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor