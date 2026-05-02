UPDATE: Incendiu de vegetație în Caraș-Severin. Elicopter Black Hawk, trimis să stingă focarele din Slatina-Timiș

UPDATE

Misiunea de stingere s-a încheiat, urmând să fie reluată în dimineața zilei de duminică.

„Incendiul se manifestă în continuare pe mai multe focare, suprafața totală afectată fiind de aproximativ 60 de hectare (20 ha în data de 01.05 și 40 ha în data de 02.05)”, transmit autoritățile.

La operațiuni au participat 45 de pompieri militari. În decursul operațiunii, elicopterul Black Hawk cu sistemul Bambi Bucket a efectuat 24 de aruncări cu apă, folosind 60 de tone de apă.

UPDATE

Elicopterul Black Hawk aparținând IGAv al MAI a efectuat recunoașterea zonei și a realizat primele aruncări de apă cu sistemul Bambi Bucket asupra focarelor.

Misiunea este în dinamică, iar echipajele, atât terestre, cat și aeriene depun eforturi pentru limitarea și lichidarea incendiului în cel mai scurt timp posibil.

Pompierii reamintesc că arderea vegetației uscate este interzisă și sancționată conform legislației în vigoare.

„Facem apel la responsabilitate și la respectarea măsurilor de prevenire, pentru a evita producerea unor astfel de situații care pot pune în pericol comunitățile și mediul înconjurător”, transmit pompierii.

Știrea inițială

Potrivit autorităților, incendiul se manifestă pe mai multe focare, cu degajări semnificative de fum, iar intervenția este îngreunată de terenul accidentat.

Incendiul a fost semnalat încă din cursul zilei de vineri, când pompierii din cadrul Detașamentului Caransebeș au intervenit pentru limitarea și stingerea focarelor. Odată cu lăsarea întunericului, forțele s-au retras în siguranță.

Sâmbătă dimineață, intervenția a fost reluată și suplimentată. La fața locului au fost mobilizați peste 45 de pompieri militari din subunitățile Caransebeș, Reșița și Oravița.

Pompierii acționează cu suflante, vermorele, pliciuri și drujbe, iar în sprijinul acestora intervin și câțiva localnici.

Pentru gestionarea situației, autoritățile au solicitat și un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al MAI, echipat cu sistem Bambi Bucket pentru stingerea incendiilor.

Intervenția aeriană se desfășoară simultan cu acțiunile echipajelor terestre, care încearcă să limiteze extinderea focarelor și să lichideze incendiul.

Misiunea este în dinamică, iar autoritățile monitorizează permanent evoluția incendiului.