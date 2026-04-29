Ioana Dogioiu anunță ajutoare de 1 milion de lei pentru persoanele afectate de incendiul din Vrancea

Purtătoarea de cuvânt a Cabinetului Bolojan, Ioana Dogioiu, a anunțat ajutoare de 1 milion de lei pentru persoanele afectate de incendiul din localitatea Rucăreni, comuna Soveja, din Vrancea.
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Ioana Târziu
29 apr. 2026, 20:27, Politic

Miercuri, în urma ședinței de Guvern, purtătoarea de cuvânt a Cabinetului Bolojan, Ioana Dogioiu a anunțat ajutoare de 1 milion de lei pentru persoanele afectate de incendiul din localitatea Rucăreni, comuna Soveja, Vrancea.

Potrivit acesteia, ajutoarele vor fi acordate astfel:

  • 30 de mii de lei pentru familiile și persoanele singure, ale căror locuințe au fost afectate în integralitate;
  • 25 de mii de lei pentru familiile și persoanele singure, ale căror locuințe au fost afectate în proporție mai mare de 75% inclusiv, dar nu distruse integral;
  • 15 mii de lei pentru familiile și persoanele singure, ale căror locuințe au fost afectate în proporție mai mică de 75%.

În situația în care locuințele persoanelor care au primit ajutorul în sumă de 25 de mii de lei sau 15 mii de lei, din cauza afectării structurii, se deteriorează în totalitate, persoanele vor primi diferența de sumă până la valoarea de 30 de mii de lei.

„În perioada următoare, pe măsura evaluării în continuare a pagubelor, va fi acordată a doua tranșă de ajutoare pe modelul deja stabilit de CNSU, în care se va ține cont și de asigurările pe care le au persoanele respective, asigurări obligatorii sau facultative”, a adăugat Dogioiu.

