Papahagi: Nu e liberal ce a făcut Bolojan, e ușor să crești taxe. Ce face Nicușor Dan e patriotic

„El (Nicușor Dan – n.r.), ca președinte al țării, cred că are câteva priorități. Una, să nu lase țara asta să ajungă în ruină și să vină FMI-ul să ne restructureze ca pe Grecia timp de 10 ani și să ajungem toți cu salariile la jumătate și praf economic. Primul, deci vrea un guvern care, de bine de rău, să atragă banii europeni, că din aia trăim, nu din marea producție pe care a taxat-o Bolojan până ne-a ajuns cuțitul la os tuturor, că a taxat-o excesiv”, spune Adrian Papahagi, la B1 TV.

El îl critică pe Bolojan pentru creșterea taxelor.

„Asta nu-i liberal, ce a făcut Bolojan, între noi fie vorba: W foarte ușor să crește TVA, taxe, chestii. Sigur că nici el n-avea de ales (…). Dar n-am văzut să taie 200 milioane de euro de la SRI. (…) Ne-a tăiat 10% și din cercetare. (…) Bun, de la cercetare, învățământ, cultură, acolo se taie ușor. De la SRI și ăilalți mai puțin. Dar nu mai discutăm astea. Nicușor Dan vrea stabilitatea economică a țării”, a spus Papahagi.

Papahagi îi critică pe liberali în fața lui Orban

El mai spune că Nicușor Dan „nu vrea putiniștii la putere”, președintele fiind cel „s-a luptat cu ei în prima linie”.

La B1 TV, Papahagi i s-a adresat lui Ludovic Orban, spunându-i că nu are „o mare simpatie față de liberalii dumneavoastră și nici dumneavoastră care v-au dat afară într-un mod absolut abject la ordinul lui Iohannis”.

El i-a spus lui Orban că nu are de ce să îi apere pe liberali: „Îi știm că nu sunt foarte multe caracteri acolo printre ei”, dar „Bolojan e un caracter, e în acest moment, Bolojan a înțeles că are o tracțiune foarte mare peste partid, își face deja propriile calcule politice foarte bine”.

Calculele politice ale partidelor

„Nicușor Dan e președinte în România și nu își face calcule politice că pierde votanți, că își pierde favorabilitate. Își pune asta în joc ca să ofere țării două chestii. Unu, să o țină pe linia aia occidentală. Doi, să o scape de faliment. Asta cred că are el în minte. Vă spun ceva, că am stat și am analizat. Credeți că zilele astea nu m-am perpelit de absolut un milion de ori, gândindu-mă, fac bine, nu fac bine, îmi stric aia, fac aia, nu știu ce. Și m-am gândit, ce vrea Nicușor? Mi se pare că dintre toți oamenii ăștia, care sunt oameni politici, foarte abili, Bolojan super abil, nu-l bănuiam așa abil, dar îmi pare rău cel care emană în acest moment că ar fi un om de stat și își riscă (…) numele, favorabilitatea, prietenii, electoratul e Nicușor Dan. Deci ceea ce face el, eu cred că este ceva care în logica lui este patriotic și corect. Că poate să greșească, poate să greșească, că se poate dovedi catastrofal, vom vedea lucrul ăsta”, a mai spus Adrian Papahagi.

Aceeași părere o are Papahagi și despre Eugen Tomac, în vreme ce despre ceilalți consideră că „au calcule politice”: „Bolojan – cum să crească PNL-ul la 25% peste PSD. Bravo lui, îi doresc lucrul ăsta ca PNL-ul să fie primul partid, nu PSD-ul. PSD-ul – cum să nu deconteze totul și să n-ajungă sub AUR? AUR – cum să ajungă ei la putere cu 40% dacă se poate cu anticipate sau dacă nu, măcar peste 2 ani? USR-ul – cum să nu își piardă miniștrii, că a început să le placă? Toți au calcule politice, nu sunt calcule patriotice în acest moment. Nicuşor Dan, așa cum îl înjură toată lumea că-i PSD-an, că nu știu ce, că nu știu cum, după părerea mea face niște calcule pentru România”, a mai spus Adrian Papahagi.