„Drona” nu există în „limba bătrână”. Eugen Tomac îi ironizează pe suveraniști după incidentele din România

„Pentru că nu există cuvântul dronă în limba bătrână, apărătorii de serviciu ai suveranității au amuțit subit”, a transmis Eugen Tomac într-o postare publicată după ce Armata Română a doborât, în trei zile consecutive, trei drone care au pătruns neautorizat în spațiul aerian național.

Tomac este europarlamentar și consilier onorific al președintelui României pentru relația cu românii de pretutindeni. În iunie 2026, el a fost desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, însă și-a depus mandatul după ce nu a reușit să formeze o majoritate parlamentară.

Tomac: „Păstrează o tăcere complice”

Politicianul a felicitat militarii români pentru modul în care au gestionat incidentele și a susținut că reprezentanții curentului suveranist nu reacționează în fața amenințărilor reale la adresa securității României.

„În timp ce Armata Română merită felicitată pentru că a gestionat profesionist această violare repetată a spațiului aerian, falșii suveraniști au dispărut fără urmă”, a scris Eugen Tomac.

„Păstrează o tăcere complice în fața provocărilor reale și își recapătă vocea doar când primesc undă verde să atace partenerii noștri și instituțiile europene”, a adăugat europarlamentarul, fără să nominalizeze politicienii sau partidele la care face referire.

Trei drone doborâte în trei zile

Reacția lui Eugen Tomac vine după o succesiune fără precedent de intervenții ale Forțelor Aeriene Române.

Vineri, 24 iulie, sistemele radar au detectat o țintă aeriană la aproximativ 20 de kilometri est de Sulina. Drona a pătruns în spațiul aerian românesc și a urmat traseul Sulina–Brăila–Fetești–Buzău. Un avion F-16 a doborât-o la ora 11:02, deasupra unei zone nelocuite din apropierea comunei Padina, județul Buzău. Pentru supravegherea țintei fuseseră ridicate de la sol două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene și două avioane F-16 românești.

Sâmbătă, 25 iulie, radarele MApN au detectat o nouă dronă în apropierea frontierei cu Ucraina. Două aeronave F-16 au interceptat ținta, care a fost doborâtă într-o zonă nelocuită din apropierea graniței.

Duminică, 26 iulie, la ora 10:13, un alt avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a doborât o dronă care intrase neautorizat în spațiul aerian național. Aparatul a fost neutralizat la aproximativ 12 kilometri nord-est de Sulina, deasupra apelor teritoriale ale României.

Incidentele au loc la mai puțin de două luni după ce o dronă rusească de tip Geran-2 a provocat o explozie în județul Galați, soldată cu două persoane rănite și pagube materiale. După acel incident, România a solicitat aliaților capabilități antidrone suplimentare și a anunțat demersuri la nivelul NATO, ONU și OSCE.