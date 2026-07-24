Trei directori din industria de apărare de stat, reținuți de DNA. Sunt acuzați de luare de mită. Darău: „Dacă instituțiile statului identifică corupți, să-i pedepsească”. Anunțul oficial al DNA

DNA anunță reținerea directorilor din industria de armament

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 23, respectiv 24 iulie 2026, față de inculpații:

RAFIU MIHAI, director general al Societății Comerciale „Uzina Mecanică București” – S.A., pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (12 acte materiale);

PÎRVU TIBERIU ALEXANDRU, director general al Societății Comerciale „Uzina Mecanică Plopeni” – S.A., pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (3 acte materiale);

SORESCU LILIANA, director comercial al Societății Comerciale „Uzina Mecanică Plopeni” – S.A., pentru săvârșirea a două infracțiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată și

V.M., administrator în fapt al mai multor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la luare de mită și dare de mită în formă continuată (2 infracțiuni).

La data de 24 iulie 2026, cei patru inculpați vor fi prezentați Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Prima reacție a ROMARM

Romarm a reacționat după reținerea celor trei directori din companiile aflate în subordinea sa și susține că problemele din filiale sunt rezultatul unor deficiențe semnalate în repetate rânduri Ministerului Economiei.

„Problemele actuale din filiale sunt o consecință a unor deficiențe semnalate de Romarm în mod repetat acționarului său, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Posibile soluții au fost creionate de conducerea Romarm, discutate și agreate cu partenerii instituționali (Guvern și Administrația Prezidențială), aprobate de consiliul de administrație al companiei și avansate pentru aprobarea finală către MEDAT, încă din luna aprilie 2026. Până în prezent, Ministerul Economiei nu a luat nicio decizie și nici nu știm dacă va lua.

Este nevoie de realizarea unei structuri de conducere mai suple, mai eficiente și mai transparente, iar ultimele evenimente confirmă urgența și legitimitatea demersurilor noastre.

Nivelul de degradare al activelor, decalajul tehnologic și devalizarea secțiilor de producție sunt realități pe care ministerul trebuie să le recunoască și pentru care trebuie să ofere toate instrumentele și sprijinul conducerii companiei pentru a le rezolva, astfel încât Romarm să aibă atribuții și responsabilități la nivelul întregului proces de producție și să nu fie ținut ca un simplu „dispecer”.

Preocuparea tuturor instituțiilor statului pentru acest domeniu este binevenită și firească, mai ales în contextul actual, iar conducerea Romarm va sprijini orice acțiune legală care urmărește consolidarea și relansarea industriei de apărare, printr-o reformă profundă a sectorului de stat.

După cum am anunțat și în ultimul comunicat de presă, conducerea Romarm se teme că procesul de devalizare va continua în filiale dacă ministerul de resort nu inițiază demersurile necesare relansării industriei de apărare.

Asigurăm toți partenerii că activitatea operațională legitimă și contractele în derulare nu sunt afectate”.

Reacția lui Darău

Irineu Darău, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, a reacționat vineri după ce trei directori din industria de apărare de stat au fost reținuți de DNA.

„Nu am fost informat de anchetă, am aflat din surse publice, instituțiile să-și facă treaba. Știu doar informațiile publice că au fost percheziții. Într-adevăr că niște oameni au fost reținuți. Mesajul meu este clar și simplu. În România chiar sper, într-un stat de drept, oricine face lucruri nelegale să plătească. Așadar, în general, sper ca instituțiile statului să fie eficiente, să ia deciziile obiectiv, iar, încă o dată, dacă cineva a profitat în industria de apărare pentru foloase necuvenite, să plătească. Nu cred că totul este curat în industria de apărare, după cum nu cred că în România nu mai există corupții. Așadar, dacă instituțiile statului identifică corupți, să-i pedepsească.”, a declarat Darău, vineri, în fața jurnaliștilor.

Ce rol au aceste companii

Uzina Mecanică București, filială a Companiei Naționale ROMARM, este una dintre cele mai importante unități din industria românească de apărare. Activitatea sa include producția, asamblarea, modernizarea și mentenanța tancurilor destinate Armatei Române.

La Uzina Mecanică București este produs tancul TR-85M1, cel mai nou model aflat în dotarea Armatei Române. Tot aici se desfășoară și programul de modernizare a versiunii TR-85M1R.

În parteneriat cu compania americană General Dynamics Land Systems, uzina produce transportoarele blindate Piranha V, printre cele mai performante vehicule de luptă din serviciul Armatei Române.

În 2025, Uzina Mecanică București a înregistrat o cifră de afaceri de 344 de milioane de lei, un profit de 12,5 milioane de lei și avea aproape 200 de angajați. În același timp, compania figurează cu datorii la bugetul de stat de 115,5 milioane de lei.

Și Uzina Mecanică Plopeni, tot filială a ROMARM, are un rol important în industria națională de apărare. Aici sunt fabricate muniție de artilerie, muniție de calibru mediu, componente pirotehnice și sisteme de contramăsuri pentru forțele armate.

În 2025, societatea a raportat o cifră de afaceri de 108,5 milioane de lei, un profit de 10,6 milioane de lei și avea 410 angajați.

Compania are, însă, datorii la bugetul de stat în valoare de 72,6 milioane de lei.

Conducerea Uzinei Mecanice Plopeni s-a mai aflat în atenția procurorilor și în 2022. Atunci, un director comercial și un consilier juridic au fost acuzați de trafic de influență, fiind suspectați că ar fi cerut și primit bani și alte bunuri de la un om de afaceri, în schimbul influențării directorului general al uzinei pentru aprobarea unor plăți și continuarea relațiilor comerciale dintre societate și firma respectivă.

Un alt pilon al industriei românești de apărare este reprezentat de Uzina Mecanică Cugir și Fabrica de Arme Cugir, două companii care funcționează ca filiale separate ale ROMARM după divizarea fostei Uzine Mecanice Cugir, în anul 2004.

Uzina Mecanică Cugir produce muniție de diferite calibre, pistoale, mitraliere, încărcătoare și componente pentru armament, dar desfășoară și activități de mentenanță, modernizare și demilitarizare.

Este una dintre puținele fabrici din România capabile să producă muniție conform standardelor NATO. Anul trecut, compania a înregistrat o cifră de afaceri de 243 de milioane de lei, un profit de aproape 33 de milioane de lei și avea 950 de angajați.

Fabrica de Arme Cugir este principalul producător român de arme individuale de infanterie.

Aici sunt fabricate puști de asalt, pistoale-mitralieră, mitraliere, puști semiautomate și alte tipuri de armament pentru forțele armate.

În 2025, Fabrica de Arme Cugir a raportat o cifră de afaceri de 48,5 milioane de lei, dar a încheiat anul cu o pierdere de aproape 13 milioane de lei. Compania are datorii la bugetul de stat de 52,3 milioane de lei și are 770 de angajați.

Știrea inițială

Trei directori din industria românească de armament au fost reținuți de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), potrivit chiar informațiilor DNA. Este vorba despre directorul Uzinei Mecanice București, despre directorul general și directorul comercial ai Uzinei Mecanice Plopeni. Toți trei sunt cercetați pentru luare de mită.

Potrivit surselor G4Media, cei reținuți sunt:

Rafiu Mihai , director al Uzinei Mecanice București

, director al Uzinei Mecanice București Pîrvu Tiberiu Alexandru , director al Uzinei Mecanice Plopeni

, director al Uzinei Mecanice Plopeni Sorescu Liliana, director comercial al Uzinei Mecanice Plopeni

Cei trei vor fi prezentați vineri în fața Tribunalului București, unde procurorii vor solicita arestarea preventivă.

Uzina Mecanică București, filială a Companiei Naționale ROMARM, este una dintre cele mai importante unități din industria de apărare din România. Activitatea sa include producția, asamblarea, modernizarea și mentenanța vehiculelor blindate și a tancurilor destinate Armatei Române.

La această uzină este produs tancul TR-85M1, cel mai nou model aflat în dotarea Armatei Române, iar compania este implicată și în programul de modernizare a versiunii TR-85M1R.

În același timp, Uzina Mecanică București produce, în parteneriat cu compania americană General Dynamics Land Systems, transportoarele blindate Piranha V, unele dintre cele mai performante vehicule de luptă și livrate Armatei Române.