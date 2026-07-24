Fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii și directorul general al ANF, trimiși în judecată de DNA

Direcția Națională Anticorupție a anunțat vineri că a dispus trimiterea în judecată, la data de 15 iulie 2026, în stare de libertate, a fostului secretar de stat Adrian Pintea și a directorului general al Autorității Naționale Fitosanitare, Romeo Șoldea.

Adrian Pintea, secretar de stat în Ministerul Agriculturii la data faptelor, este acuzat de instigare la abuz în serviciu cu obținerea de foloase necuvenite pentru altul, în formă continuată.

Romeo Șoldea, director general al Autorității Naționale Fitosanitare atât la data faptelor, cât și în prezent, este acuzat de abuz în serviciu cu obținerea de foloase necuvenite pentru altul, tot în formă continuată.

Transfer făcut în numai șapte zile

Potrivit procurorilor, la 3 decembrie 2024, Adrian Pintea, care avea în subordine Autoritatea Națională Fitosanitară, „profitând de ascendentul conferit de funcția deținută”, l-ar fi determinat pe Romeo Șoldea să facă demersurile necesare pentru transferul unui cunoscut al său.

Persoana respectivă a fost transferată de la Camera Deputaților, unde lucra în cadrul Departamentului Secretariatului Tehnic – Registratură și Arhivă, la Autoritatea Națională Fitosanitară, pe postul de consilier superior în cadrul Biroului Relații Publice Internaționale.

DNA susține că Pintea i-ar fi cerut lui Șoldea să aprobe transferul „într-un termen foarte scurt”, deși ar fi știut că decizia urma să fie emisă cu încălcarea prevederilor Codului administrativ.

Autoritatea publică avea obligația de a publica un anunț cu cel puțin 30 de zile înainte de verificarea competențelor profesionale, însă „transferul ar fi fost realizat în numai șapte zile de la formularea cererii”, arată procurorii.

Angajatul nu avea pregătirea necesară

„Într-o a doua etapă, ca urmare a instigării inițiale exercitate de inculpatul Pintea Adrian, inculpatul Șoldea Romeo ar fi dispus mutarea definitivă a aceleiași persoane, împreună cu postul ocupat, la O.J.F. Botoșani, cu începere de la data de 16 decembrie 2024, printr-o decizie presupus nelegală, adoptată cu încălcarea legislației naționale și a regulamentelor Uniunii Europene aplicabile în domeniu. În acest mod, persoana respectivă ar fi fost încadrată pe o funcție publică ce presupunea exercitarea atribuțiilor de control în domeniul tehnic fitosanitar. În acest scop, ar fi fost operate modificări ale fișei postului, noului angajat fiindu-i atribuite competențe pe care nu le putea exercita nici în fapt, nici în drept, întrucât nu deținea studii superioare de specialitate în domeniul fitosanitar și nici nu absolvise cursuri de perfecționare sau pregătire profesională în domeniul agricol, horticol, biologic ori chimic”, se arată în comunicatul DNA.

Prin aceste demersuri, ar fi fost vătămate interesele Autorității Naționale Fitosanitare, prin „încadrarea, în condiții presupus nelegale, prin transfer, a unei persoane pe un post pe care nu îl putea ocupa prin concurs”.

Prejudiciul calculat de DNA este de 148.542 de lei și reprezintă salariile brute încasate de persoana respectivă în perioada 9 decembrie 2024 – 8 octombrie 2025.

Procurorii au pus sechestru pe un imobil deținut de Adrian Pintea și pe un bun mobil deținut de Romeo Șoldea, până la concurența prejudiciului și a cheltuielilor judiciare.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București.