CNAB și Ambasada SUA vor să consolideze cooperarea în aviație. Zborurile transatlantice, printre temele abordate

Discuțiile au vizat dezvoltarea cooperării în domeniul aviației, investițiile în infrastructura aeroportuară și perspectivele extinderii conexiunilor aeriene directe dintre România și Statele Unite.

Întâlnire dedicată consolidării cooperării în domeniul aviației

Întrevederea a avut loc la sediul Companiei Naționale Aeroporturi București și marchează un nou pas în dialogul instituțional dintre CNAB și partea americană, în contextul Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite.

Potrivit reprezentanților companiei, principalele teme abordate au fost proiectele de modernizare a infrastructurii aeroportuare, dezvoltarea conectivității aeriene transatlantice și oportunitățile de atragere a investițiilor americane în sectorul aviatic din România.

CNAB: Investițiile consolidează rolul aeroporturilor Capitalei

Directorul general al CNAB, Bogdan Mîndrescu, a declarat pe platforma Facebook că discuțiile s-au concentrat asupra proiectelor majore de investiții derulate de companie și asupra perspectivelor de dezvoltare a relațiilor cu Statele Unite.

„Am discutat despre marile proiecte de infrastructură ale Companiei Naționale Aeroporturi București, atragerea de investiții și perspectivele de dezvoltare a relațiilor cu Statele Unite ale Americii. Legăturile apropiate cu Statele Unite consolidează poziția strategică a aeroporturilor din București din perspectiva relațiilor economice bilaterale, cu accent pe aprofundarea oportunităților de colaborare”, a afirmat Mîndrescu.

Acesta a subliniat că CNAB este pregătită să susțină proiecte comune în domenii precum infrastructura aeroportuară, digitalizarea, siguranța și securitatea operațională, în concordanță cu standardele internaționale și planurile de dezvoltare ale aeroporturilor Henri Coandă și Băneasa.

Zborurile directe cu SUA, considerate o prioritate

În cadrul discuțiilor a fost abordată și importanța dezvoltării conexiunilor aeriene directe dintre România și Statele Unite.

Potrivit directorului general al CNAB, extinderea conectivității transatlantice ar putea contribui la intensificarea relațiilor economice, turistice și diplomatice dintre cele două state, în contextul în care cererea pentru călătoriile către America de Nord este în creștere.

Oficialul a apreciat că Parteneriatul Strategic româno-american se poate reflecta și în dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Capitalei, investițiile aflate în derulare urmând să consolideze poziția aeroporturilor bucureștene ca hub regional de conectivitate.

Dialogul poate genera noi proiecte comune

Bogdan Mîndrescu a catalogat vizita ambasadorului Statelor Unite drept un semnal al interesului comun pentru aprofundarea cooperării în domeniul aviației și a afirmat că dialogul început între cele două părți ar putea conduce la noi proiecte de investiții și colaborare.

Potrivit acestuia, Compania Națională Aeroporturi București își propune să rămână un partener deschis pentru inițiative care contribuie la modernizarea infrastructurii aeroportuare și la dezvoltarea relațiilor româno-americane în sectorul aviației civile.