Cozile de la aeroport pot fi evitate cu un gest simplu. Puțini pasageri îl cunosc

Potrivit Aeroportului Manchester, există o metodă simplă de a reduce timpul de așteptare dacă pasagerii pot alege banda la care se așază. Într-un ghid publicat pe site-ul său, aeroportul a oferit mai multe recomandări pentru călători, de la alegerea încălțămintei potrivite până la personalizarea bagajelor pentru a fi mai ușor de identificat.

În secțiunea dedicată experienței din aeroport, ghidul include un truc bazat pe „psihologie”, care i-ar putea ajuta pe pasageri să treacă mai rapid de controlul de securitate, potrivit Express.

„Dacă aveți posibilitatea să alegeți între benzile de securitate, alegeți-o pe cea din stânga. Majoritatea pasagerilor sunt dreptaci și vor prefera inconștient partea dreaptă, ceea ce face ca banda din stânga să fie puțin mai liberă”, a transmis Aeroportul Manchester.

Și Aeroportul London Stansted le recomandă călătorilor să aleagă banda din stânga atunci când au această opțiune. Sfatul poate fi deosebit de util în perioadele aglomerate, cum este vacanța de vară a elevilor.

Cum mai poți salva timp

Desigur, pasagerii nu pot alege întotdeauna banda la care sunt direcționați. Totuși, ei pot contribui la accelerarea procesului evitând accesoriile greu de scos.

„Pentru a vă pregăti ținuta pentru controlul de securitate, purtați încălțăminte pe care o puteți încălța și descălța ușor. Evitați curelele complicate, sistemele de închidere dificile și bijuteriile în exces. Încercați să vă păstrați buzunarele goale de obiecte neesențiale”, a transmis Aeroportul London Stansted.

Cu toate acestea, aeroportul recomandă pasagerilor să aibă la ei câteva straturi suplimentare de haine, cum ar fi pulovere sau hanorace, care pot fi îmbrăcate și date jos cu ușurință atunci când temperatura se schimbă.

„Temperaturile de la bordul aeronavelor pot varia, așa că este recomandat să purtați mai multe straturi de haine care pot fi îndepărtate ușor. Un pulover în plus poate fi folosit și pe post de pernă, dacă este nevoie”.

Pasagerii care caută mai multe sfaturi de călătorie pot consulta site-ul aeroportului de pe care zboară pentru cele mai recente recomandări. Este indicat să verifice regulile înainte de călătorie, deoarece multe aeroporturi publică periodic informații utile pentru o experiență mai rapidă și mai confortabilă.