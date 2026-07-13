Semnal de alarmă pentru Europa. Rezervele de combustibil pentru avioane sunt la limită

Marea Britanie, Franța și Germania sunt deosebit de vulnerabile, într-un continent tot mai dependent de livrările prin Strâmtoarea Ormuz, arată Reuters. Această dependență s-a accentuat după închiderea rafinăriilor europene, proces care s-a desfășurat pe parcursul mai multor decenii.

Prin Strâmtoarea Ormuz trecea aproximativ o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat transportate pe mare la nivel mondial. Fluxurile au fost afectate după atacurile SUA și Israelului asupra Iranului, care au declanșat războiul de la sfârșitul lunii februarie.

Strâmtoarea a fost redeschisă parțial în iunie, însă situația rămâne instabilă din cauza tensiunilor din regiune. În iulie, armistițiul fragil a fost pus în pericol de noi atacuri lansate de ambele părți implicate.

Datele Energy Aspects din 18 iunie indică un deficit european de aproape 600.000 de barili pe zi. În contrast, Statele Unite ar urma să înregistreze un excedent de 116.000 bpd, iar Asia-Pacific 425.000 bpd.

Rezerve suficiente pentru mai puțin de o lună

La începutul lunii iunie, stocurile europene se ridicau la 38 de milioane de barili, potrivit Energy Aspects. În aceeași perioadă, Statele Unite dispuneau de stocuri de aproape 99 de milioane de barili.

Calculele Reuters arată că Europa are rezerve suficiente pentru mai puțin de 30 de zile de consum.

Acesta este cel mai redus nivel de acoperire dintre marile piețe mondiale de combustibil pentru avioane.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, stocurile de combustibil pentru avioane erau cu 10% peste nivelul anului trecut. În același timp, producția rafinăriilor a crescut cu 30%, însă marja de siguranță rămâne limitată. Cifrele disponibile la sfârșitul lunii mai indicau o rezervă suficientă pentru aproximativ o lună.

Comisia Europeană a recunoscut că situația s-ar putea deteriora pe măsură ce sezonul estival avansează. În iunie, comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen, a avertizat asupra reducerii stocurilor disponibile.

Cum a reușit Europa să evite epuizarea stocurilor

Europa a reușit până acum să evite epuizarea stocurilor prin diversificarea surselor de aprovizionare.

Statele Unite și Nigeria au fost principalii exportatori, însă livrări importante au venit și din Asia. Kuweitul, Canada, India și Coreea de Sud au furnizat, de asemenea, încărcături către piața europeană. Importurile din India au atins în iunie cel mai ridicat nivel înregistrat după luna februarie.

Pentru august sunt așteptate aproape 25.000 bpd din Kuweit, prin intermediul navei „Proteus Harvonne”. Înainte de întreruperea fluxurilor, Kuweitul se număra printre cei mai importanți furnizori regionali de combustibil pentru avioane.

Între timp, prețurile combustibilului pentru avioane din nord-vestul Europei au scăzut la aproximativ 133,27 dolari pe baril, de la un nivel record de 215,32 dolari la sfârșitul lunii martie. Analiștii spun că este puțin probabil să se înregistreze reduceri imediate ale prețurilor biletelor de avion, deoarece cererea este puternică, iar capacitatea este limitată.