Rusia ar putea permite producția și importul de combustibil de calitate inferioară pe fondul crizei de aprovizionare

Măsura vine în contextul în care țara încearcă să atenueze criza combustibililor pe fondul atacurilor Ucrainei asupra rafinăriilor sale, arată Reuters.

Ziarul, citând un proiect de document guvernamental, a precizat că Rusia ar putea permite producția de benzină și motorină conform standardului Euro-2, cu un conținut mai ridicat de sulf și care este interzisă din 2013, pentru o perioadă de un an, până în iulie 2027, precum și importul acestora.

Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice ruse în cel de-al cincilea an de război. A provocat penurii generalizate de combustibil și creșteri bruște ale prețurilor. Kievul încearcă să forțeze Moscova să se așeze la masa negocierilor.

Vladimir Putin a recunoscut duminică, în cadrul unei întâlniri cu miniștrii guvernului și alți oficiali, că atacurile cu drone ucrainene au provocat penurii de combustibil în unele regiuni, dar a afirmat că Rusia face față acestei situații.