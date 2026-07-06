Lovitură record pentru ucraineni. Au lovit o rafinărie de petrol de lângă granița Rusiei cu Kazakhstan

Armata ucraineană susține că a reușit o lovitură aeriană record în ceea ce privește distanța, potrivit Clash Report. Ucraina a lovit rafinăria de petrol din Omsk, situată la 2700 km de teritoriul ucrainean. Regiunea atacată de ucraineni se află la granița Rusiei cu Kazakhstan.

La Omsk este cea mai mare rafinărie de petrol din Rusia, care procesează 21-22 de milioane de tone de petrol pe an. După lovitură, un incendiu de proporții a izbucnit în interior. Imaginile de la fața locului arată flăcări uriașe

Lovitura record ar putea agrava criza combustibililor

Lovitura de la Omsk ar putea adânci criza combustibililor din Rusia. La stațiile de combustibil din toată țara se formează cozi uriașe. În unele regiuni au fost introduse restricții privind comercializarea combustibililor către populație. Criza a tensionat situația internă și frecvent au loc încăierări între ruși în jurul stațiilor de combustibili.

Pe lângă restricții, Rusia ar putea permite companiilor să producă temporar benzină și motorină de calitate inferioară și să autorizeze importurile de combustibil de calitate inferioară, Măsura vine în contextul în care țara încearcă să atenueze criza combustibililor pe fondul atacurilor Ucrainei asupra rafinăriilor sale.

Se pare că Rusia ar putea permite producția de benzină și motorină conform standardului Euro-2, cu un conținut mai ridicat de sulf și care este interzisă din 2013, pentru o perioadă de un an, până în iulie 2027, precum și importul acestor produse.

Ce urmăresc ucrainenii

Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice ruse în cel de-al cincilea an de război. Astfel a provocat penurii generalizate de combustibil și creșteri bruște ale prețurilor. Kievul încearcă să forțeze Moscova să se așeze la masa negocierilor.

Președintele rus Vladimir Putin a recunoscut recent, în cadrul unei întâlniri cu miniștrii guvernului și alți oficiali, că atacurile cu drone ucrainene au provocat penurii de combustibil în unele regiuni, dar a afirmat că Rusia face față acestei situații.