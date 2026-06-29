Pakistanul anunță că a lovit ținte militante în Afganistan. Kabulul acuză zeci de victime civile

Pakistanul a desfășurat, în noaptea de duminică spre luni, lovituri aeriene și operațiuni transfrontaliere în estul Afganistanului, în cadrul unei acțiuni despre care autoritățile de la Islamabad afirmă că a vizat grupări militante responsabile de atacul de sâmbătă asupra cartierului general al forțelor paramilitare Rangers din Karachi., scrie Euronews.

Ministrul pakistanez al Informațiilor, Attaullah Tarar, a declarat că operațiunea s-a soldat cu moartea a 25 de militanți și că au fost distruse trei obiective situate în provinciile afgane Paktia, Paktika și Kunar. Potrivit oficialului, atacurile au vizat exclusiv ascunzători și baze ale grupării Jamaat-ul-Ahrar, o facțiune desprinsă din Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP).

Kabulul contestă versiunea Islamabadului

Guvernul taliban din Afganistan respinge însă explicațiile Pakistanului și afirmă că loviturile au afectat în principal zone civile. Purtătorul de cuvânt al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a calificat operațiunea drept un „act laș de agresiune”, iar autoritățile afgane susțin că bombardamentele au provocat zeci de victime civile. Kabulul a negat în repetate rânduri acuzațiile potrivit cărora teritoriul afgan ar adăposti grupări implicate în atacuri împotriva Pakistanului.

Atacul de la Karachi a declanșat noua escaladare

Operațiunea pakistaneză vine după atacul produs sâmbătă asupra unei baze a forțelor Rangers din Karachi, unul dintre cele mai grave incidente armate din ultimii ani în cel mai mare oraș al Pakistanului. În urma exploziei și a schimbului de focuri au murit trei membri ai forțelor paramilitare. Autoritățile pakistaneze au anunțat ulterior reținerea unui cetățean afgan, suspectat că ar fi fost implicat în atac.

Relații tensionate după revenirea talibanilor la putere

Relațiile dintre Pakistan și Afganistan s-au deteriorat constant după revenirea talibanilor la conducerea Afganistanului, în 2021. În februarie 2026, cele două state au intrat într-un conflict armat care a durat mai multe săptămâni. Acesta a inclus bombardamente pakistaneze asupra unor orașe afgane, inclusiv Kabul și Kandahar. Potrivit Organizației Națiunilor Unite, confruntările au provocat sute de victime și au dus la strămutarea a zeci de mii de persoane.

Pakistan Army has Released Footage Of Airstrikes in Afghanistan. 🇵🇰 pic.twitter.com/0B79fchTU9 — Sajawal Rana (@Saju__302) June 29, 2026

Deși în luna martie a fost convenită o încetare a focului, incidentele armate au continuat. Oficialii afgani afirmă că doar în luna iunie atacurile pakistaneze au provocat moartea a 13 persoane.

Medierea internațională nu a dus la un acord durabil

Mai multe state, inclusiv China, au încercat să medieze conflictul dintre cele două țări, însă fără succes până în prezent. Din cauza tensiunilor persistente, frontiera comună a rămas în mare parte închisă încă din valul anterior de violențe izbucnit în octombrie. Noua escaladare are loc într-un moment în care Pakistanul încearcă, în paralel, să joace un rol de mediator între Statele Unite și Iran în negocierile privind detensionarea situației din Orientul Mijlociu.